Le anticipazioni turche della seconda stagione de La forza di una donna svelano un mistero che fin qui ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso.

Dopo diverse puntate avvolte nel mistero, verrà finalmente rivelata la verità su Sarp e spiegato il motivo per cui il marito di Bahar ha cambiato identità e si è nascosto: ha ucciso Mert, l’ex fidanzato di Piril.

Sarp ha incontrato Mert la notte in cui è caduto in mare

Finalmente verrà alla luce un grande mistero che circonda il personaggio di Sarp, rispondendo ai numerosi interrogativi che il pubblico della soap turca si è posto durante le puntate precedenti.

Le anticipazioni turche rivelano cosa è accaduto la notte in cui Sarp è caduto in mare. Tutto sarà chiarito dopo la morte di Julide, quando Piril, sopraffatta dai sensi di colpa per non aver raccontato la verità al marito, inizierà ad avere dei flashback.

A seguito dell’incidente della suocera, Piril ricorderà che è stata lei a salvare Sarp dall’annegamento quattro anni prima. La figlia di Suat lo ha portato a riva e da quel momento è iniziata la loro storia. Poco dopo, però, i due si sono imbattuti in Mert.

Sarp ha ucciso Mert

Nel frattempo, Piril ricorderà ulteriori dettagli che faranno comprendere come la situazione tra i tre sia degenerata.

Mert, ex fidanzato geloso di Piril, perderà il controllo quando vedrà la sua ex con un altro uomo.

Dopo aver alzato le mani su Piril, Sarp interverrà e, accidentalmente, sparerà a Mert, uccidendolo. Il marito di Bahar verrà poi ferito dagli scagnozzi di Mert, figlio di un pericoloso criminale noto a Suat. In quel momento, per proteggersi, Sarp sarà costretto a cambiare identità e diventerà Alp. Parallelamente, Bahar si avvicinerà sempre di più alla verità grazie a suo figlio Doruk, che le confiderà di essere certo di aver incontrato suo padre.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Bahar è andata al matrimonio di Ceyda

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Ceyda e Peyami si sono dovuti sposare a causa del ricatto di Seyfullah.

Tuttavia, le nozze dei due ragazzi sono state celebrate per finta, soltanto per estorcere un po' di denaro dallo spietato imprenditore.

Nel frattempo, Bahar si è presentata al matrimonio della sua amica con un abito elegante, ma si è dovuta fare truccare per non mostrare i lividi presenti sul corpo a causa della sua malattia.

Spazio anche alle vicende di Sirin, che ha scoperto che il suo midollo è compatibile con quello della sorellastra ed ha accettato di sottoporsi alla donazione per aiutare Bahar. Tuttavia, la dottoressa Jale ha scoperto che Sirin soffre di epatite e che quindi non può donare il midollo.