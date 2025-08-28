Sirin telefonerà a Suat per avvertirlo, come da accordi, dei movimenti della sua famiglia nella puntata de La forza di una donna di giovedì 4 settembre: "Mio padre incontrerà Sarp".

Le anticipazioni rivelano che Enver si preparerà all'appuntamento con Sarp per chiedergli spiegazioni sulla sua lunga assenza. Nel frattempo, Sirin penserà ad avvertire Suat, temendo anche per la vita di suo padre. Bahar, ignara di tutto, confiderà a Ceyda e Yeliz che Arif le ha fatto la dichiarazione d'amore e lei ha ricambiato.

Arif e Bahar: un amore appena nato

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda tornerà a casa dopo aver lasciato Hikmet. Finalmente, si libererà delle finte nozze con Peyami, ma deciderà anche di mettere un punto fermo alla sua relazione con Hikmet per rispetto nei confronti di Umran.

Ceyda racconterà a Bahar e Yeliz com'è andata, ma poi vorrà sapere dalla sua amica tutto dell'incontro con Arif. Bahar all'inizio sarà molto vaga, ma Ceyda insisterà nel sapere i particolari. Bahar spiegherà che lei e Arif sono andati a fare colazione vicino al mare e lui si è dichiarato. Ceyda sarà molto felice, anche perché è stata lei a incoraggiare il suo amico a farsi avanti. Yeliz, invece, non sarà per niente entusiasta, perché non potrà ignorare che Sarp è ancora vivo. Bahar riferirà alle sue amiche la romantica dichiarazione ricevuta da Arif, che le ha giurato di starle sempre accanto, anche nei momenti difficili. La donna ammetterà di ricambiare i sentimenti, ma poi arriveranno Nisan e Doruk a interrompere le confidenze tra amiche.

Nel frattempo, rientrerà anche Enver, che avvertirà Bahar: "Questa sera non sarò a cena". Spiegherà che è stato invitato da alcuni amici, senza dire che incontrerà Sarp.

Enver pronto ad affrontare Sarp

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 4 settembre, Enver si preparerà all'incontro con Sarp. Abbraccerà i bambini e andrà da Ceyda e Yeliz, poiché il suo appuntamento con Sarp era fissato in tarda serata e avrebbe destato sospetti in Bahar. Nel frattempo, Sirin sarà tormentata sul da farsi. Si consulterà con Levent sul suo incontro con Suat e si domanderà se avvisarlo o meno dell'incontro di Enver con Sarp. Sirin penserà di fare la cosa migliore per suo padre e alla fine avvertirà Suat come da accordi.

La ragazza metterà in guardia il padre di Piril, sperando che l'uomo, in questo modo, protegga prima di tutto la vita di Enver. "Mio padre tra poco incontrerà Sarp", dirà Sirin al telefono a Suat, che chiamerà immediatamente Munir per impedire l'incontro. Nel frattempo, Sarp uscirà dalla villa dicendo a Piril che va a fare una corsa notturna.

Sirin è ormai una pedina di Suat

Nelle puntate precedenti, Suat ha capito che Sirin avrebbe potuto essergli molto utile. L'uomo ha inviato Munir a casa della ragazza per portarla da lui. All'inizio Sirin era molto timorosa nei confronti di Suat che le ha consegnato una busta di soldi in cambio della sua complicità. L'uomo ha chiesto a Sirin di tenerlo informato su ogni movimento della sua famiglia verso Suat.

La ragazza gli ha chiesto come mai gli interessasse tanto questa vicenda e la risposta è stata sconvolgente per lei. Suat ha dato a Sirin la foto di Sarp con la sua nuova famiglia: "Sono suo suocero", ha rivelato l'uomo. La ragazza ha accettato di aiutarlo, sperando di poter tenere il più possibile lontano Sarp da sua sorella.