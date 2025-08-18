Nelle puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5 dal 25 al 29 agosto 2025, Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi) verrà portata in ospedale da Arif (Feyyaz Duman) dopo aver avuto l’ennesimo malore causato dalla sua malattia del sangue.

Sirin Sarıkadı (Seray Kaya), invece, riuscirà a ottenere il perdono di Sarp (Caner Cindoruk), dopo essersi pentita del male che gli ha fatto.

Sarp incontra di nuovo Sirin, Bahar delude Arif

Hatice (Bennu Yildirimlar) scoprirà che l'ex amante del marito ha delle figlie.

Durante la festa di compleanno di Bahar, organizzata da Yeliz (Ayça Erturan) e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), degli uomini faranno irruzione e dichiareranno di essere i nuovi proprietari dell’appartamento.

A quel punto, Arif scoprirà che suo padre Yusuf (Yaşar Uzel) ha venduto la casa data in affitto a Bahar per pagare dei debiti.

Nel contempo, Piril (Ahu Yağtu) scoprirà che Bahar ha aperto un profilo social. Sarp, invece, incontrerà nuovamente Sirin e la perdonerà non appena lei gli chiederà scusa.

Dopo essere finita in ospedale per essersi sentita male, Bahar chiamerà Sarp nel sonno, deludendo Arif.

Jale consiglia ad Hatice di far ricoverare Sirin in una clinica psichiatrica

Sarp ospiterà sua madre Julide (Şebnem Köstem) a casa sua, invece Hatice scoprirà che il midollo osseo di Burcu, una delle figlie dell’ex amante del marito, potrebbe essere compatibile con quello di Bahar.

In seguito, Enver (Şerif Erol) affronterà Sirin dopo aver scoperto, grazie a Mahir, che ha incontrato Sarp.

Appena suo padre minaccerà di andare dalla polizia, la ragazza lo porterà al cimitero insieme alla madre Hatice, mostrando loro le false tombe di Bahar, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Semi Sefil). Anche se Sirin dirà che sono in pericolo, Enver la costringerà a organizzare un incontro tra lui e Sarp. Per finire, la dottoressa Jale (Ece Özdikici) consiglierà a Hatice di far ricoverare Sirin in una clinica psichiatrica.

Riepilogo sull’incontro tra Sirin e Sarp

Sirin ha scoperto che Sarp è sopravvissuto all’incidente avuto nel traghetto a causa sua, ma lui l’ha trattata con freddezza. Il loro incontro è avvenuto in maniera casuale, quando l’uomo si è recato nel negozio di telefonia situato nel quartiere in cui vive Hatice.

Dopo aver costretto Sirin a salire nella sua macchina, Sarp l’ha portata al cimitero e le ha confessato il suo odio. Appena l’uomo le ha chiesto delle delucidazioni sul destino della sua prima famiglia, scossa e terrorizzata, la ragazza è scappata via senza dargli alcuna risposta.