Enver verserà in gravi condizioni a causa di un infarto nelle puntate de La forza di una donna dall'1 al 5 settembre: sarà Sarp a portarlo in ospedale.

Le anticipazioni rivelano che Enver incontrerà Sarp per metterlo di fronte alle sue responsabilità. L'incontro degenererà con l'arrivo degli uomini di Suat e la fuga di Enver terminerà con un attacco di cuore. Nel frattempo, Arif dichiarerà il suo amore a Bahar, spinto da Ceyda.

Arif dichiarerà il suo amore a Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano una settimana ricca di colpi di scena per la famiglia di Bahar e in particolare per Enver.

Quest'ultimo, dopo aver saputo che Sarp è vivo, non riuscirà a darsi pace fino a quando non avrà messo il marito di Bahar di fronte alle sue responsabilità. A Enver, però, non resterà che aspettare il momento giusto per incontrare Sarp e nel frattempo confiderà a Yeliz e Ceyda quello che ha appena saputo. Le due amiche di Bahar dovranno tenere il segreto per evitare dei peggioramenti nella malattia della donna. Ceyda incoraggerà Arif a farsi avanti con Bahar, visto che per lei prova dei sentimenti importanti. L'uomo seguirà il consiglio dell'amica e dopo aver invitato la sua amata a colazione, le dichiarerà i suoi sentimenti. Bahar spiegherà ad Arif tutte le difficoltà che la malattia comporta, ma lui non avrà paura di affrontare le difficoltà e le prometterà di starle accanto sempre.

Nel corso della settimana non mancheranno momenti più leggeri che vedranno protagonista Ceyda. Decisa a liberarsi del matrimonio con Peyami, la ragazza, con la complicità dei suoi amici, farà credere a Umran che suo marito abbia una relazione con Bersan. La moglie di Hikmet appoggerà senza riserve Ceyda che inizierà a pensare di dare una svolta alla sua vita, lasciando anche il night club.

Sirin passerà nella squadra di Suat

Nelle puntate de La forza di una donna dall'1 al 5 settembre, Sirin stringerà un patto con Suat. La ragazza accetterà dei soldi dal padre di Piril e in cambio prometterà di tenerlo sempre aggiornato su quello che succede in famiglia. Dopo una lunga attesa, per Enver arriverà finalmente il momento di incontrare Sarp.

Il marito di Hatice sarà molto severo con l'uomo: "Hai rovinato la vita a tutti", dirà con rabbia, certo che Sarp abbia abbandonato la sua famiglia. "Hai fatto innamorare la sorella di tua moglie", accuserà, "Hai lasciato tua moglie incinta". Sarp abbasserà la testa, pronto a spiegarsi, ma all'improvviso arriveranno gli uomini di Suat e saranno armati. Enver e Sarp saranno costretti a scappare e dopo una lunga corsa arriveranno al taxi. Il padre di Sirin sarà sul punto di entrare in auto quando vedrà Munir puntare la sua arma contro di lui. Enver avrà un infarto per lo spavento e crollerà in gravi condizioni. L'uomo sarà portato in ospedale e dovrà sottoporsi a un intervento urgente e delicato: la sua vita sarà in bilico.

Enver sconvolto di fronte alle tombe di Bahar e i bambini

Nelle puntate precedenti, Enver ha scoperto per caso che Sarp è vivo. L'uomo è andato al negozio di telefonia per ritirare il cellulare di Bahar, quando il tecnico gli ha parlato di Sarp. Il negoziante ha spiegato a Enver che Sarp è andato a cercarlo nella sua attività e in quel momento è arrivata Sirin che lo ha seguito. L'uomo è corso subito a chiedere spiegazioni a sua figlia che gli ha confermato che Sarp è vivo. Enver ha intimato a Sirin di portarlo subito da lui, ma la ragazza gli ha spiegato che è stata minacciata e teme per la loro vita. Di fronte allo scetticismo di suo padre, Sirin ha dovuto agire di conseguenza. La ragazza ha portato Enver sulle finte tombe di Bahar, Doruk e Nisan. "Se diremo che Sarp è vivo, in queste tombe ci finiremo noi", dirà Sirin spiegando a suo padre le minacce che ha ricevuto dagli uomini di Suat.