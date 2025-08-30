Sarp sarà sul punto di eliminare Suat dopo l'infarto di Enver, nella puntata de La forza di una donna di venerdì 5 settembre, ritenendolo responsabile del malore.

Le anticipazioni rivelano che Sarp chiederà a Piril di raggiungerlo alla villa di Suat e la metterà di fronte a una scelta: "O me o tuo padre". Piril non avrà dubbi e deciderà di andare via con lui. Suat resterà da solo, ma urlerà a sua figlia che presto si pentirà della decisione presa. Intanto Sarp accuserà Suat di aver quasi ucciso Enver, poiché gli uomini da lui inviati hanno provocato un forte spavento all’uomo.

Enver avrà un infarto dopo l'inseguimento degli uomini di Suat

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano un duro confronto tra Enver e Sarp. Il marito di Hatice sarà infuriato con il marito di Bahar, colpevole a suo dire di aver abbandonato moglie e figli per sposare una donna ricca. Enver non avrà filtri e accuserà Sarp di essere l'uomo più cattivo che abbia mai incontrato. La discussione terminerà con una frase che lascerà perplesso il padre di Doruk e Nisan: "Stai lontano da Bahar". Sarp, convinto di aver perso moglie e figli in un incendio, non capirà la frase di Enver, ma non avrà il tempo di chiedere dei chiarimenti. In quel momento, arriveranno gli uomini di Suat che metteranno Sarp ed Enver in fuga.

L'inseguimento terminerà in un taxi e, poco prima di entrare in macchina, Enver vedrà Munir puntargli un’arma contro. Sarp penserà di aver scampato il pericolo, ma appena si girerà verso Enver vedrà che l'uomo ha avuto un infarto ed è incosciente. Preso dal panico, Sarp porterà il marito di Hatice al pronto soccorso e avviserà Sirin tramite Levent. Sarp andrà via per non rischiare di essere riconosciuto, ma attribuirà la colpa del malore di Enver a Suat che ha sguinzagliato i suoi uomini contro di loro. In preda alla rabbia, Sarp raggiungerà suo suocero e lo aggredirà nel cuore della notte.

Il duro scontro di Sarp e Suat

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 5 settembre, Suat si sveglierà con le urla di Sarp, che gli metterà subito le mani addosso.

Dopo aver messo suo suocero letteralmente con le spalle al muro, Sarp gli stringerà le mani attorno al collo. "Hai mandato i tuoi uomini armati per uccidermi? O per togliere la vita a un uomo innocente?", chiederà. Suat risponderà che voleva solo spaventare Enver e questo farà infuriare ancora di più Sarp: "Quell'uomo ha avuto un infarto per la paura". Il padre di Piril temerà davvero di perdere la vita per mano di suo genero, ma Sarp lo lascerà un attimo prima della tragedia. "Sta arrivando Piril, ora parleremo anche con lei". I tre si siederanno e Sarp sarà chiaro e breve con sua moglie: "Scegli: o me o tuo padre". Piril non avrà dubbi e deciderà di seguire suo marito, voltando le spalle a Suat.

Quest'ultimo urlerà a sua figlia che si pentirà amaramente di questa decisione e tornerà da lui. Piril, però, prenderà la mano di Sarp, certa che il suo posto sia accanto a lui e i gemelli.

Enver sconvolto dalla verità

Nelle puntate precedenti, Enver ha scoperto che Sarp è vivo. Ha saputo questa verità per caso, perché il tecnico da cui è andato a ritirare il telefono gli ha confidato di aver visto Sarp andare via con Sirin. Enver è corso a casa da sua figlia, che in un primo momento ha negato, ma poi non ha potuto fare altro che dargli conferma alle parole del tecnico. Enver ha intimato a sua figlia di dirgli subito dove fosse Sarp per andare ad affrontarlo, ma Sirin gli ha spiegato che in questo modo metterebbe in pericolo la vita di tutti.

Enver era diretto alla polizia, quando Sirin pur di fermarlo lo ha messo di fronte a una dura realtà. La ragazza ha portato Hatice ed Enver al cimitero, di fronte alle tombe di Bahar, Nisan e Doruk: "Se parliamo, in quelle tombe finiremo noi", ha detto Sirin, spiegando che era stata rapita e minacciata.