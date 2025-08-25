Arif soffrirà molto per la fine del fidanzamento con Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna, al punto da non presentarsi alla cena con gli amici.

Le anticipazioni rivelano che Bahar lascerà Arif perché Nisan si opporrà alle loro nozze. La bambina si sentirà sollevata quando Bahar le comunicherà che non si sposerà più, ma Arif avrà il cuore spezzato. Si abbandonerà così ai ricordi, ripensando a tutti i momenti vissuti accanto a Bahar.

La proposta di nozze di Arif a Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Arif arriverà un periodo molto difficile.

Crederà di poter costruire una vita con Bahar, ma i suoi sogni si infrangeranno quando Sarp farà ritorno. Nelle prossime puntate, Arif troverà il coraggio di dichiarare il suo amore a Bahar e prima del trapianto le chiederà la mano. Nel frattempo, Sarp si riaffaccerà nelle vite dei suoi bambini, perché li raggiungerà in ospedale e li abbraccerà per la prima volta, promettendo che tornerà. Bahar sarà all'oscuro di tutto questo, perché la famiglia preferirà aspettare il trapianto per parlarle di quello che è successo. Nel frattempo, la proposta di nozze di Arif renderà molto felice Bahar, che, una volta superata la malattia, potrà finalmente guardare al futuro con ottimismo. Tutto sembrerà perfetto per la coppia, ma quando Bahar tornerà a casa e parlerà con Nisan delle future nozze sorgerà un grande problema.

La bambina reagirà male, anche se non avrà il coraggio di dire apertamente a sua madre quello che pensa. Nisan non farà nulla per nascondere la sua infelicità, perché si limiterà ad abbracciare Bahar senza dirle il suo parere. L'indomani, però, farà trovare a sua madre gli scarponcini di Sarp davanti alla porta, per farle capire che sente ancora la mancanza del padre. Nel frattempo, la bambina andrà a scuola con Arif e scoppierà in un pianto disperato. Per l'uomo sarà difficile calmare la bambina che a un certo punto sembrerà non apprezzare più neanche la sua dolcezza. "Voglio il mio papà", urlerà in lacrime, spezzando il cuore di Arif. Quest'ultimo non potrà fare altro che andare a parlare con Bahar, che lo accoglierà con gli scarponcini di Sarp ancora tra le sue braccia.

A Nisan tornerà il sorriso

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar spiegherà ad Arif che Nisan soffre troppo e quindi non possono stare insieme. La donna gli restituirà il suo anello e gli chiederà di tornare a essere semplici amici. Arif tornerà a casa sconfitto e continuerà a guardare l'anello che apparteneva a sua madre, mentre ripenserà ai momenti con Bahar. L'uomo ripercorrerà la sua storia con la donna, da quando si sono conosciuti fino ai giorni difficili della malattia e non potrà trattenere le lacrime. Nel frattempo, Bahar prenderà Nisan da parte perché la vedrà ancora di cattivo umore. "Ti chiedo scusa", le dirà, "Non sposerò più Arif, saremo solo amici". Alla bambina tornerà il sorriso, tanto che vorrà telefonare a Sirin per invitarla a cena.

A casa di Bahar saranno tutti riuniti per la serata, ma Enver noterà la mancanza di Arif. Quest'ultimo si domanderà come mai il fidanzato di Bahar non sia andato da loro e gli telefonerà. Arif non gli spiegherà nulla, ma, nonostante la promessa di restare amici, non se la sentirà di stare a contatto con Bahar dopo quello che è successo. Per lui non sarà facile accettare il dolore dopo aver fatto tanta fatica per aprire il suo cuore a una donna.

Tra Arif e Bahar sta nascendo un amore

Nelle puntate in onda in Italia, per Bahar e Arif è un periodo molto importante. La loro amicizia si sta trasformando giorno dopo giorno in qualcosa di più importante. Arif è un punto di riferimento sia per Bahar che per i suoi figli e ha deciso di iniziare a fare dei piccoli passi per dichiararsi.

Il primo gesto di Arif è stato regalare a Bahar un ciondolo a forma di cuore, come gli ha suggerito Enver. Il dono è stato molto apprezzato, ma la timidezza e la paura dell'avanzare della malattia frenano molto anche Bahar. Il sentimento tra i due, però, è chiaro a tutti. Persino Doruk e Nisan sanno che Arif è innamorato della loro mamma e la cosa non dispiace affatto a nessuno dei due. I bambini, però, non sanno ancora che il loro papà è vivo.