Hatice mentirà a Enver e accetterà una busta di denaro da Sarp nelle prossime puntate de La forza di una donna: la madre di Sirin nasconderà tutto in cucina. Le anticipazioni rivelano che per giustificare le prossime spese, Hatice dirà a Enver che il suo ex datore di lavoro vuole darle una somma di denaro per ringraziarla dell'impegno mostrato negli anni. L'uomo crederà a sua moglie, ma Sirin non sarà affatto convinta e si metterà ad osservare i movimenti di sua madre per capire dove nasconde il denaro.

Enver dubiterà della buona fede di Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp riuscirà a riabbracciare Bahar e i suoi figli, ma sarà una breve parentesi di felicità.

L'uomo, infatti, dovrà subito correre a casa perché gli uomini di Nezir sono sulle sue tracce. Sarp non avrà tempo per spiegare la sua situazione a Bahar, tantomeno le dirà che ha un'altra famiglia, ma le chiederà di aver fiducia e aspettarlo. Una volta tornato a casa, Sarp continuerà a pensare alle condizioni in cui vivono Bahar, Doruk e Nisan e si sfogherà con Piril. "Sono così poveri", dirà a sua moglie che lo consolerà chiedendogli di non sentirsi in colpa perché non poteva saperlo prima della sua visita. Sarp penserà di rimediare e per questo andrà a bussare alla porta di Enver. Il clima a casa di Hatice sarà molto ostile con Sarp, visto che Enver e sua moglie avranno già visto le sue foto in intimità con Sirin.

I due coniugi inoltre, sapranno anche che Sarp ha un'altra famiglia e per questo si rifiuteranno anche di parlare con lui. L'uomo, però, insisterà e chiederà almeno di accettare una busta di denaro da consegnare a Bahar e i suoi bambini. Hatice riterrà giusto questo gesto, visto che Sarp è il padre dei suoi nipoti, ma Enver non sarà d'accordo. Il padre di Sirin accuserà Sarp di volersi lavare la coscienza pagando. L'uomo, inoltre ipotizzerà che quei soldi siano guadagni illeciti di suo suocero, presunto amante di Sirin. Enver caccerà Sarp in malo modo e lui sarà costretto ad andare via riprendendo la busta.

Sirin capirà subito che sua madre nasconde qualcosa

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Hatice accompagnerà Sarp alla porta e gli chiederà di dare a lei quel denaro.

La donna, infatti, si renderà conto delle condizioni precarie in cui vive tutta la famiglia e non se la sentirà di rifiutare un aiuto. Hatice non dirà nulla a nessuno della sua famiglia e nasconderà il denaro in alcune pentole sistemate sulla credenza della cucina.

Qualche giorno dopo, Hatice spiegherà a Enver che il suo ex datore di lavoro ha voluto darle una liquidazione per ringraziarla dell'impegno dimostrato in tanti anni di fatica. Enver sarà molto felice per questa bella notizia e penserà che finalmente la ruota stia girando a loro favore. "Bahar è guarita", dirà, "E ora arrivano anche questi soldi, siamo fortunati". Sirin, tuttavia, non crederà alle parole di sua madre e starà molto attenta ai suoi movimenti per scoprire dove ha nascosto la piccola fortuna.

La grossa bugia di Sirin che ha cambiato la vita a tutti

Nelle puntate in onda in Italia, Sarp crede ancora che Bahar e i suoi bambini siano morti in un incendio. A dare questa falsa notizia è stata Sirin quattro anni prima, quando dopo la caduta di Sarp un uomo è andato a bussare alla sua porta. Il collaboratore inviato da Sarp aveva portato dei soldi destinati a Bahar e aveva dato a Sirin un messaggio: "Dì a Bahar che Sarp la raggiungerà appena potrà".

Sirin, però, ha pensato bene di dire una terribile bugia: "Mia sorella non c'è più". Da quel momento Sarp si è convinto di aver perso tutta la sua famiglia e per questo si è risposato con Piril, la donna che lo ha aiutato dopo la caduta in mare.