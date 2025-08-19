Nei prossimi episodi della soap La forza di una donna, Piril (Cemre Melis Çınar) ripenserà a quando ha messo in salvo Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) in passato, ovvero al giorno in cui l’uomo ha avuto il tragico incidente in mare. Emergerà che dopo essere sopravvissuto, Sarp si è scagliato contro Mert, l’ex fidanzato di Piril, finendo per togliergli la vita.

Julide seppellita all'insaputa del figlio Sarp

Prossimamente, i telespettatori scopriranno il motivo per cui Sarp ha cambiato la sua identità e sposato Piril. Tutto comincerà, quando suo suocero Suat (Gazanfer Ündüz) e Piril gli faranno credere che sua madre Julide (Şebnem Köstem) sia fuggita, dopo aver tentato di uccidere i nipoti Ümer e Ali.

In realtà, la donna verrà ritrovata senza vita all’interno della piscina della villa, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. A quel punto, sempre all'insaputa del genero, Suat farà seppellire il cadavere di Julide nelle false tombe di Bahar (Özge Özpirinççi), Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil).

Dopo aver nascosto la morte della madre al marito, Piril ripenserà al loro primo incontro. Tramite dei flashback, emergerà che fu lei a salvare Sarp quattro anni prima, ma dopo averlo portato sulla terraferma, fece i conti con la furia dell’ex fidanzato Mert. Quest’ultimo oltre a picchiare Piril, con la convinzione di essere stato tradito, ebbe una colluttazione con Sarp, il quale lo uccise per aver fatto partire un colpo di pistola in maniera accidentale.

In seguito, Sarp venne ferito da uno degli uomini di Mert, ma per fortuna si è salvato.

Bahar torna a sospettare che Sarp sia vivo

Intanto, Bahar tornerà a credere che suo marito Sarp sia ancora vivo, quando suo figlio Doruk assicurerà di averlo visto in carne e ossa. In particolare, la donna si precipiterà in ospedale, per far visita al patrigno Enver (Şerif Erol), colpito da un infarto durante l’incontro con Sarp. A proposito di quest’ultimo, si recherà nella struttura sanitaria per restituire il cellulare di Enver, dopo averlo trovato nella sua tasca.

Pur avendo scoperto chi era suo padre soltanto tramite una foto, Doruk riconoscerà subito Sarp, appena lo vedrà nel parcheggio dell’ospedale.

Bahar ha già creduto che suo marito sia sopravvissuto

Dopo aver creduto il marito Sarp morto per molti anni, Bahar ha cominciato a sospettare che sia vivo. Per iniziare, la donna ha messo in discussione l'amore che il padre dei suoi figli nutriva nei suoi confronti, per aver trovato dei messaggi inequivocabili nel suo cellulare. Dopo essere entrata in crisi per aver scoperto il presunto tradimento di Sarp, Bahar ha appreso che è Sirin, la sua sorellastra, l’amante di suo marito.