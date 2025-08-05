Sirin prima del trapianto ci terrà a parlare con Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Sarò una vera sorella nella tua nuova vita", dirà dopo essersi scusata per gli errori del passato.

Le anticipazioni rivelano che Sirin e Bahar saranno pronte a promettersi un nuovo inizio dopo l'operazione. La ragazza si dirà pronta ad essere una brava zia per i piccoli Doruk e Nisan e Bahar sarà molto felice di perdonarla. Le due sorelle si stringeranno in un forte abbraccio prima di entrare in sala operatoria.

La corsa contro il tempo per salvare Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar sarà allo stremo delle forze e solo il trapianto potrà salvarle la vita. Quando Jale informerà la famiglia, Enver implorerà Sarp di trovare al più presto Sirin per costringerla a donare il midollo. L'uomo riuscirà a trovare la ragazza grazie a Piril che pochi giorni prima aveva sorpreso Sirin a casa di Suat e pensa che sia la sua amante. La sorella di Bahar non accetterà facilmente di donare il midollo senza niente in cambio, ma alla fine Sarp riuscirà a portarla in ospedale. Pur di ottenere il favore di Sirin, Sarp accetterà di restare da solo con lei per un po' di tempo. Quando Bahar vedrà arrivare Sirin avrà gli occhi colmi di commozione e la abbraccerà con tanto affetto e gratitudine.

Il peggio sembrerà ormai passato e non resterà che pensare all'operazione. Jale informerà Bahar e la famiglia di tutta la procedura, ma spiegherà che grazie al midollo di Sirin la strada sarà tutta in discesa e nel giro di 15 giorni potranno esserci le dimissioni.

Tutto sarà pronto per il trapianto che salverà la vita a Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin andrà in ospedale da Bahar e inizierà la procedura per effettuare l'operazione. Tutti saranno molto emozionati e anche l'atteggiamento nei confronti di Sirin cambierà. La ragazza, infatti, riceverà le attenzioni che da sempre desiderava, perché di fatto salverà la vita a Bahar. Il giorno dell'operazione, Sirin andrà nella stanza di sua sorella chiedendo di poterle parlare per pochi minuti.

La ragazza si avvicinerà al letto di Bahar e le prenderà la mano: "Come stai?", le chiederà. La donna si dirà molto emozionata e la felicità sarà evidente dai suoi occhi. Sirin ci terrà a dirle che questo trapianto segnerà un nuovo inizio. "Vorrei scusarmi con te", dirà, "Sarò una vera sorella nella tua nuova vita e voglio essere una zia per Doruk e Nisan". Bahar sarà commossa e non potrà che accettare con gioia la richiesta di sua sorella: "Sarebbe fantastico, dimentichiamo tutto e ricominciamo da zero". Dopo questo breve chiarimento, Bahar e Sirin saranno pronte per il trapianto.

Chiusura totale per Bahar e Sirin

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar ha scoperto di essere molto malata e solo Sirin può salvarle la vita.

L'unico midollo compatibile con il trapianto, infatti, è risultato il suo. La situazione, tuttavia, si è complicata parecchio perché Bahar ha scoperto che Sirin e Sarp avevano una relazione ed è andata su tutte le furie. Le due sorelle sono arrivare alle mani e Sirin ha usato tutta la sua forza per colpire Bahar, già provata dalla malattia. In realtà non c'è mai stata una storia tra Sarp e Sirin, ma quest'ultima è ossessionata dall'uomo.