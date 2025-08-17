Enver e Hatice regaleranno a Bahar la loro lavastoviglie nelle prossime puntate de La forza di una donna, ma Sirin non reagirà bene.

Le anticipazioni rivelano che Sirin punirà i genitori sistemando i piatti sporchi nello spazio lasciato libero dall’elettrodomestico. Il comportamento della ragazza continuerà a peggiorare, al punto da arrivare a rubare i soldi di Hatice per spenderli in cose futili.

Bahar guarirà dopo il trapianto e sarà accolta dalla famiglia

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar sarà salva grazie al trapianto e l'incubo della malattia finirà.

La donna potrà tornare a casa e riabbracciare la sua famiglia, mentre Sirin continuerà a nutrire odio nei suoi confronti. La figlia di Hatice ed Enver dovrà fare i conti con i suoi errori, perché Piril busserà alla sua porta accusandola di essere l'amante di suo marito e suo padre. Per Enver e Hatice sarà un altro duro colpo sapere che Sirin sta con Sarp e Suat contemporaneamente. Quando vedranno le foto che immortalano la ragazza in intimità con Sarp, Enver e Hatice la cacceranno di casa: "Non abbiamo più una figlia". Sirin si troverà per strada in piena notte, ma saprà bene dove andare: Suat sarà pronto a ospitarla nella sua lussuosa villa. Nel frattempo, Hatice ed Enver si concentreranno su Bahar, ancora provata dal trapianto.

I due decideranno di farle una sorpresa e le regaleranno una lavastoviglie. I bambini saranno al settimo cielo e Bahar si sentirà in imbarazzo per un regalo così costoso. Enver e Hatice, però, la rassicureranno dicendole che il loro vicino ne aveva acquistata una nuova e voleva sbarazzarsi della vecchia. In realtà, Hatice ed Enver si priveranno del loro elettrodomestico per donarlo a Bahar e non farla affaticare in casa.

Il ritorno di Sirin porterà nuovi guai a Enver e Hatice

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Hatice non riuscirà a restare a lungo lontana da Sirin. Nonostante la brutta delusione, andrà a bussare alla villa di Suat per chiedere a sua figlia di tornare a casa. La ragazza non aspettava altro, quindi saluterà Suat e tornerà dai suoi genitori.

Appena arriverà in cucina, Sirin noterà subito l'assenza della lavastoviglie, ma Hatice le spiegherà che è rotta ed è a riparare. La ragazza, tuttavia, sarà più furba di sua madre e telefonerà a Nisan che, presa dall'entusiasmo, le dirà subito che i nonni le hanno comprato una lavastoviglie. Dopo qualche giorno, Sirin penserà di punire Enver e Hatice sistemando i piatti sporchi nello spazio lasciato vuoto dall'elettrodomestico. Quando Enver rientrerà e troverà l'ennesimo dispetto di sua figlia, andrà su tutte le furie e porterà i piatti sporchi nel suo armadio. L'indomani, Sirin vedrà sua madre prendere del denaro nascosto sopra i mobili della cucina, ma fingerà di non aver visto nulla. Qualche giorno dopo, Hatice entrerà in cucina e troverà un nuovo bollitore ancora confezionato.

Presa dal dubbio, la donna controllerà il suo nascondiglio e noterà che i suoi soldi sono spariti. Hatice entrerà nella stanza di Sirin e la vedrà sistemare molti vestiti appena acquistati e sarà chiaro che il denaro è finito nelle mani di sua figlia.

Il terrore negli occhi di Sirin

Nelle puntate in onda in Italia, Sirin sta passando un periodo difficile a causa del ritorno di Sarp. Quando l'ha incontrato, la sorella di Bahar ha avuto molta paura e ha deciso di rivelare a tutti la verità. Sirin non ha potuto parlare perché è stata rapita dagli uomini di Suat, che l'hanno minacciata pesantemente con la vita dei suoi genitori. Sirin è stata rilasciata, ma la ragazza continua a essere tormentata dalle minacce ricevute e teme di perdere le uniche persone che ama.