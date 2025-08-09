Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano un matrimonio in vista e la possibile fine di un’unione tra due protagonisti. Nella puntata che andrà in onda venerdì 15 agosto alle 17:45 su Canale 5, Seyfullah obbligherà Ceyda a sposare Peyami. Intanto, l’unione fra Enver e Hatice sarà agli sgoccioli, poiché entrambi vorranno chiedere il divorzio. Tuttavia, l’intervento di Jale riuscirà a far cambiare idea ai genitori di Sirin. Spazio anche alle vicende di Julide, che ricatterà Suat.

Ceyda è obbligata a convolare a nozze con Peyami

La relazione fra Ceyda e Hikmet continuerà a essere ostacolata dal perfido Seyfullah, suocero di quest’ultimo.

Il padre della moglie di Hikmet vorrà farla pagare al genero per aver tradito sua figlia con l’avvenente cantante. La punizione più amara toccherà però a Ceyda, che verrà costretta a sposare Peyami. Per Bahar ci sarà un nuovo imprevisto che aggraverà la sua situazione economica, già disastrosa. Lo scaldabagno di casa, infatti, si romperà e per la donna sarà un duro colpo. Enver rassicurerà quindi la figliastra, dando per certo che potrà aiutarla con il pagamento della riparazione. Peccato che il sarto farà i conti prima di aver incassato i soldi dal suo cliente. Abbas, infatti, si rifiuterà di pagare le camicie cucite da Enver, che si troverà così senza il denaro promesso a Bahar.

Jale non riesce a fare riappacificare Enver e Hatice

Nel frattempo, Jale comunicherà anche una notizia che, se da un lato sarà bella, dall’altro risulterà sconvolgente: il donatore compatibile trovato per Bahar è Sirin. Enver, intanto, avrà anche altri problemi di natura non lavorativa. Il sarto, infatti, vorrà divorziare da Hatice e anche quest’ultima sarà dello stesso avviso. La goccia che farà traboccare il vaso sarà un’accesa lite avvenuta davanti all’ospedale in cui lavora Jale. Proprio la dottoressa proverà a far riappacificare i coniugi, ma senza successo. Julide, invece, ricatterà il suocero di suo figlio Sarp, Suat, cercando di ottenere vantaggi dal facoltoso imprenditore. Julide, infatti, minaccerà Suat di essere pronta a far venire a galla la verità su Bahar, Nisan e Doruk, che non sono deceduti come invece crede Sarp.

Spazio anche all’amicizia fra Bahar, Yeliz e Ceyda, nei guai sia a livello sentimentale che economico. Le tre donne, quindi, si uniranno ancora di più per risollevarsi dalle difficoltà.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Seyfullah ha visto Hikmet a casa di Ceyda

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna, andate in onda su Canale 5, Seyfullah ha scoperto che suo genero Hikmet si trovava a casa di Ceyda e si è infuriato con lui, obbligandolo a lavorare nel suo ufficio. Nel frattempo, Piril si è recata alla scuola di Nisan e Doruk, avvicinandosi a Bahar con una scusa. Spazio anche alle vicende di Ceyda e Yeliz, che sono state arrestate dopo aver picchiato Sirin.