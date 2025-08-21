Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano nuovi guai in vista per Bahar, che si troverà anche senza una casa. Nella puntata che andrà in onda martedì 26 agosto alle 17:20 su Canale 5, alcune persone poco raccomandabili si recheranno nell'appartamento di Bahar, dichiarandosi i nuovi proprietari dell'abitazione. Sarà Arif a svelare il mistero, quando scoprirà che suo padre ha ingenti debiti di gioco e ha venduto la proprietà. Nel frattempo, Piril sarà turbata nel rendersi conto che Bahar ha aperto un profilo social, mentre Sarp sarà disposto a perdonare Sirin.

Yusuf vende la casa di Bahar

Bahar riceverà la visita di persone losche che si presenteranno a casa sua, dichiarandosi i proprietari del suo appartamento. Arif, venuto a sapere dell'accaduto, vorrà vederci chiaro e riuscirà fin da subito a risolvere la questione, scoprendo quanto fatto da suo padre. Yusuf, infatti, ha contratto debiti di gioco ed è stato costretto a vendere l'abitazione dove Bahar vive con i suoi bambini. Ceyda, invece, dovrà fare i conti con Umran, che sarà curiosa di sapere come ha speso i soldi ricevuti per le nozze con Peyami. L'inganno della cantante nei confronti della moglie del suo amante proseguirà, poiché Ceyda mostrerà all'ignara signora l'appartamento di Musa, spacciandolo per suo.

Piril scopre che Bahar ha aperto un profilo social

Nel frattempo, per Piril la situazione diventerà sempre più preoccupante, poiché scoprirà che Bahar ha aperto un profilo social. Questa mossa della prima moglie di Sarp sarà molto pericolosa, perché quest'ultimo potrebbe trovare l'account e scoprire che la consorte non è morta, come gli hanno fatto credere. Parallelamente, Sarp chiederà a Levent di organizzare un incontro con Sirin, lasciando basita la ragazza quando lo verrà a sapere. Quando i due cognati si rivedranno, Sirin chiederà scusa a Sarp per quanto accaduto e scoppierà a piangere, venendo perdonata. Tuttavia, l'imprenditore sarà categorico: Sirin dovrà dimenticare il loro incontro.

Suat, venuto a sapere quanto fatto da suo genero, si infurierà con Munir per non essere riuscito a impedire l'incontro.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sarp ha incontrato Levent

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Sarp ha ricevuto una busta anonima in azienda, contenente una sua vecchia foto. La segretaria ha rivelato all'imprenditore che la busta è stata consegnata da un ragazzo. L'uomo ha quindi iniziato a cercare chi potesse aver portato lo scatto sul posto di lavoro, scoprendo che si è trattato di Levent. Una volta incontrato il giovane, Sarp lo ha interrogato, scoprendo che è il fidanzato di Sirin.