Bahar riceverà una festa a sorpresa per il suo compleanno nella puntata de La forza di una donna di lunedì 25 agosto e sarà commossa.

Le anticipazioni rivelano che Enver regalerà una lavatrice a Bahar e che i bambini sceglieranno un telefono nuovo. La festeggiata scarterà anche il regalo di Arif che le comprerà un ciondolo a forma di cuore.

Hatice porterà infine a Bahar un paio di scarpe ma sbaglierà la misura.

Il rientro dopo le nozze di Ceyda

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar, Arif e i bambini rientreranno dal soggiorno in hotel per le nozze di Ceyda.

Tutti saranno di ottimo umore, perché l'accoglienza è stata davvero straordinaria, con Nisan e Doruk che non potranno dimenticare quei momenti di divertimento.

Ceyda busserà poi alla porta di Bahar per portare ad Enver il compenso per il lavoro da sarto. L'uomo sarà stupito dalla grossa somma e deciderà di organizzare una piccola festa per Bahar, visto che è il giorno del suo compleanno. Andrà così da Yeliz per invitarla a recarsi da loro la sera.

Enver uscirà poi per comprare un regalo e si farà accompagnare da Arif con l'intenzione di acquistare una lavatrice. A questo proposito, Ceyda spiegherà ad Enver che l'elettrodomestico potrà ottenerlo con poco, visto che Umran le ha rinnovato tutto l'arredamento e che la sua lavatrice è quasi nuova.

Con i soldi risparmiati, Enver acquisterà un telefono da regalare a Bahar da parte dei bambini.

Anche Arif vorrà comprare un dono per la sua amata e, consigliato da Enver, sceglierà un ciondolo a forma di cuore. Quando arriverà la sera, tutti gli amici saranno riuniti e per l'occasione chiameranno anche Hatice.

Una grande emozione per Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 25 agosto, Bahar festeggerà il suo compleanno con tutti i suoi cari. Per lei sarà un momento molto emozionante, ma sarà ancora più commossa quando si spegneranno le luci e nella stanza arriverà una torta per lei.

Bahar esprimerà il desiderio di avere sempre accanto a sé delle persone così affettuose. "Fino allo scorso anno eravamo solo io, Doruk e Nisan", dirà asciugandosi una lacrima, "oggi siamo tutti noi e non mi sembra vero".

Per Bahar le sorprese non finiranno qui, perché arriveranno anche i regali da scartare. La donna resterà davvero senza parole quando vedrà la nuova lavatrice e gli altri doni per lei. Hatice sarà amareggiata perché regalerà a Bahar un paio di scarpe della misura sbagliata e questo dimostrerà quanto poco abbia frequentato sua figlia. Questo piccolo inconveniente, però, non rovinerà la splendida giornata di Bahar.

La cerimonia di Ceyda ha fatto sognare tutti

Nelle puntate precedenti, Ceyda e Peyami si sono sposati per volere di Seyfullah. L'amica di Bahar è stata costretta, ma ha sfruttato al meglio questa situazione regalando a tutti una giornata indimenticabile.

Ceyda ha invitato i suoi amici a spese di Umran, la figlia di Seyfullah che è stata molto felice di occuparsi di tutto. La cerimonia è stata un'occasione per avvicinare Arif e Bahar che si sono concessi anche un ballo romantico.

A loro, poi, si sono uniti anche Yeliz e Musa che sembrano avere una reciproca simpatia.