Julide incontrerà Bahar nella puntata de La forza di una donna di venerdì 29 agosto e le offrirà il suo aiuto: "Sono qui, non ti lascerò mai".

Le anticipazioni rivelano che Bahar si sentirà sollevata nel ritrovare la suocera, ignara però delle menzogne della donna. Julide, infatti, non le rivelerà che Sarp è ancora vivo.

Julide si presenterà ai suoi nipoti e a Enver

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Julide si presenterà a scuola e dirà a Enver che è la nonna di Doruk e Nisan. Per l'uomo e i bambini sarà una grande sorpresa, soprattutto quando Julide chiederà di recarsi con loro a casa di Bahar.

Enver non potrà negare alla donna di rivedere sua nuora, soprattutto sapendo che Bahar l'ha cercata a lungo. Quando la donna aprirà la porta ai suoi bambini e vedrà arrivare Julide dietro di loro, sarà molto stupita. Julide e la nuora si guarderanno a lungo negli occhi senza dire una parola, poi Bahar la inviterà ad accomodarsi. Doruk non potrà fare a meno di dire a sua nonna quello che pensa: "Hai abbandonato mio padre quando era piccolo". Julide sarà piuttosto imbarazzata e Bahar chiederà ai bambini di andare a giocare in camera loro. Le due resteranno da sole e potranno finalmente parlare dopo anni di silenzio. Bahar spiegherà a sua suocera di averla cercata a lungo e di essere andata anche alla casa in cui abitava.

"Mi hanno detto che suo figlio si prende cura di lei", dirà Bahar facendole la domanda che da tempo la tormenta, "Quindi Sarp è vivo?". Julide resterà in silenzio, ma non le dirà la verità: "Pensavi che fosse vivo?", chiederà soltanto, spegnendo le sue speranze.

Il timore di Bahar per il futuro dei suoi figli

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 29 agosto, Bahar aprirà il suo cuore a Julide: "Sono molto malata". Le spiegherà che Enver si prende cura di lei, ma non c’è nessun legame di sangue con lui. "Ti ho cercata perché sei la nonna dei bambini e se dovesse succedermi qualcosa...", dirà Bahar senza neanche riuscire a finire la frase. Julide la interromperà: "Bahar, ora sono qui, non ti lascerò mai".

Le parole della donna commuoveranno Bahar, che la ringrazierà. Bahar chiamerà i bambini e li inviterà a conoscere meglio la nonna. Nel frattempo, Sirin incontrerà Munir e gli dirà che può fidarsi di lei. Come prova della sua lealtà, la ragazza rivelerà all'uomo di Suat che Julide è andata a trovare Bahar.

L'incontro inaspettato di Piril e Julide

Nelle puntate precedenti, Sarp ha chiesto a Julide di fare le valigie e andare a vivere con lui. L'uomo non ne poteva più dell'ingerenza di Suat nella sua vita e ha avuto una forte discussione con lui. L'arrivo di Piril a casa di Sarp ha complicato decisamente le cose. La donna teme che Julide possa rivelare a suo figlio che Bahar è viva ed è disposta a tutto pur di impedirglielo.

Julide sa di avere in pugno sua nuora e quindi ha sfruttato la situazione per farsi regalare i suoi orecchini. Julide è passata a ricatti e pretese più pesanti e ha chiesto alla donna di comprare una casa per lei. La moglie di Sarp si è rifiutata categoricamente e per questo Julide si è messa subito alla ricerca di Bahar.