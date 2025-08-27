Ceyda rivedrà dopo molti anni Emre, il padre di suo figlio, nelle prossime puntate de La forza di una donna, e dopo essere scappata da lui racconterà a Bahar la sua storia.

Le anticipazioni rivelano che Ceyda spiegherà a Bahar che quando ha scoperto di essere incinta la sua storia con Emre era già finita. La donna, inoltre, racconterà alla sua cara amica di non aver mai rivelato al suo ex di aver avuto un figlio da lui.

Bahar verso una nuova vita e alla ricerca di un lavoro

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar deciderà di riprendere in mano la sua vita senza l'aiuto di nessuno.

Dopo aver superato il trapianto, infatti, la donna lascerà Arif perché Nisan si opporrà alle loro nozze. Poco dopo, per Bahar arriverà una nuova sorpresa che sconvolgerà completamente la sua vita: Sarp andrà a riabbracciarla. Il ritorno di suo marito sarà motivo di gioia per la protagonista, ma questo durerà davvero molto poco. Sarp, infatti, farà capire a Bahar che non potrà stare con lei e andrà via subito dopo il primo incontro, senza darle alcuna spiegazione. La donna riceverà notizie da suo marito solo molti giorni dopo, ma si tratterà di una trappola di Suat che farà recapitare a Bahar un messaggio a nome di Sarp con un invito.

In tale occasione, Bahar verrà a sapere che Nisan e Doruk sono stati rapiti e scoprirà anche che Sarp ha una nuova vita con dei figli e una moglie.

Il rapimento dei bambini si concluderà fortunatamente senza nessun danno. Bahar nonostante la delusione, non si perderà d'animo, chiuderà in modo definitivo la sua relazione sentimentale con Sarp e si farà accompagnare da Ceyda alla ricerca di un lavoro.

Durante il giro in città, Ceyda alla sua amica confesserà "Mi piace Peyami".

Chi è il padre di Arda? La gravidanza difficile di Ceyda

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Ceyda noterà un annuncio che potrebbe fare al caso di Bahar. Un bistrot cercherà una cassiera e per la protagonista sarà il lavoro ideale, visto che non potrà ancora stancarsi molto dopo il trapianto. Bahar andrà subito a bussare per parlare con il proprietario e chiedere un colloquio con lui.

Appena Ceyda scorgerà da lontano il possibile datore di lavoro di Bahar, si nasconderà e scapperà via senza dire nulla alla sua amica. La donna correrà lontano dal bistrot trattenendo a stento le lacrime e quando Bahar si accorgerà della sua assenza sarà troppo tardi per capire dove possa essere andata. Nel frattempo, il proprietario del locale, Emre, si presenterà a Bahar e la inviterà ad affrontare subito il colloquio. Tutto andrà molto bene e la protagonista correrà a casa da Ceyda per darle la bella notizia e capire perché sia andata via in quel modo. "Quell'uomo, Emre, è il padre di mio figlio", confiderà Ceyda a Bahar. La donna scoppierà a piangere tra le braccia della sua amica che ascolterà la sua storia.

"Era un bravo ragazzo, la sua famiglia era ricca", racconterà "Eravamo innamorati quando eravamo piccoli". Ceyda proseguirà con molta malinconia: "Poi, le cose sono cambiate e quando mi sono accorta di essere incinta ero già di quattro mesi", dirà la donna, "Lui si era trasferito in Germania". Bahar ascolterà lo sfogo della sua amica che le spiegherà di non aver mai detto niente a Emre di suo figlio, perché la loro storia era già finita. In lacrime, Ceyda spiegherà di aver affrontato da sola la gravidanza e che il suo bambino è nato nella miseria, ma non ha più cercato Emre perché temeva una brutta reazione da parte sua.

Ceyda e le finte nozze con Peyami

Nelle puntate in onda in Italia, Ceyda ha appena sposato Peyami, ma si tratta di un matrimonio fittizio.

A imporre le nozze è stato Seyfullah per allontanare Hikmet dalla sua amante. Grazie alla vicinanza delle sue amiche, Ceyda ha colto il lato positivo della vicenda e ha organizzato un matrimonio da sogno. Bahar e i bambini sono stati accolti in un hotel di lusso e si sono divertiti moltissimo. Arif ha sfruttato l'occasione per avvicinarsi di più alla sua amata e la giornata è stata molto positiva per tutti. Adesso Ceyda deve escogitare un piano per mettere fine al finto matrimonio con Peyami senza destare sospetti.