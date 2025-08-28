Hatice donerà le scarpe di Sarp a un clochard nelle prossime puntate de La forza di una donna. Sarà Bahar a chiederle di sbarazzarsi di quel ricordo legato a suo marito.

Le anticipazioni rivelano che, dopo aver temuto per la vita di Nisan e Doruk, rapiti dagli uomini di Suat, Bahar deciderà di chiudere con il passato. La donna capirà che la cosa più importante per lei sono i suoi figli e non avrà più intenzione di aspettare il ritorno di Sarp.

L'incubo del rapimento di Doruk e Nisan

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar riabbraccerà Sarp e vivrà nell'attesa del suo ritorno.

Tuttavia, la donna si accorgerà molto presto che suo marito non potrà darle la serenità che a lungo aveva sognato. Suat le tenderà una trappola con un finto messaggio di Sarp e le darà appuntamento in un hotel. Bahar ne parlerà con Arif e si recherà all'incontro piena di aspettative, ma ad attenderla ci sarà Munir. La donna vivrà un vero incubo quando sentirà l'uomo dirle che hanno rapito Doruk e Nisan. "I tuoi figli sono nelle nostre mani", dirà Munir, intimandole di non muoversi. Poco dopo, arriveranno Sarp, Piril e i due gemelli, e Bahar sarà costretta a guardare in faccia la realtà: suo marito si è rifatto una famiglia. La donna tornerà a casa terrorizzata e, vedendo i suoi figli sani e salvi, non avrà più nulla da chiedere alla vita.

Il grosso spavento farà cambiare idea a Bahar su suo marito e la donna non avrà più intenzione di rivederlo. La madre di Doruk e Nisan parlerà della terribile trappola in cui è caduta e dirà loro che ce la farà anche senza suo marito. Ceyda e Arif saranno molto dispiaciuti per lei, ma Bahar spiegherà che i suoi figli sono l'unica cosa davvero importante e da quel momento in poi Sarp sarà solo un lontano ricordo.

Bahar pronta a chiudere con il passato

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar farà molta fatica per spiegare ai suoi figli l'assenza di Sarp, visto che i bambini continueranno a chiedere di lui. Enver e Hatice andranno a cena dalla donna per starle accanto in un momento così difficile.

Quando Bahar saluterà sua madre, metterà gli scarponcini di Sarp in un sacchetto e le chiederà di buttarli via. "Ne sei sicura?", chiederà Hatice preoccupata, ma Bahar non avrà esitazioni. Mentre Enver e sua moglie torneranno a casa, vedranno un clochard e Hatice donerà a quest’ultimo le scarpe di suo genero. L'indomani, Arif proporrà a Bahar di accompagnare i bambini a scuola sempre in compagnia di qualcuno per evitare ulteriori problemi.

Hatice in pena per la salute di Bahar

Nelle puntate in onda in Italia, Hatice sta facendo di tutto per salvare la vita di Bahar. La malattia di quest'ultima sta peggiorando e il trapianto è sempre più urgente. Sirin non può donare il midollo perché ha ancora l'epatite e Hatice sta cercando un'alternativa.

La donna è andata a bussare alla sua storica rivale, l'amante del suo primo marito che porta lo stesso nome di Bahar. Con il cuore in mano, Hatice ha supplicato la donna di aiutarla, certa che una delle sue figlie sia stata concepita con il suo primo marito e potrebbe essere compatibile con Bahar.