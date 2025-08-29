Sirin sarà disperata quando sarà che Enver sta male nella puntata de La forza di una donna di venerdì 5 settembre: "È tutta colpa mia".

Le anticipazioni rivelano che dopo l'inseguimento degli uomini di Suat, Enver avrà un infarto e finirà in gravi condizioni in ospedale. Quando Sirin apprenderà cosa è successo non potrà fare a meno di sentirsi in colpa. Bahar e la sua famiglia potranno contare sulla vicinanza di Arif che come sempre si rivelerà un prezioso aiuto per tutti.

L'incontro con Sarp e l'errore di Enver

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Enver riuscirà finalmente a incontrare Sarp, ma l'appuntamento non si concluderà come si aspettava.

Il marito di Hatice avrà parole durissime per Sarp e lo accuserà di aver rovinato la vita di tutti. Durante la discussione, Enver perderà il controllo e urlerà a Sarp: "Stai lontano da Bahar". Questo sarà un grave errore, perché la frase farà subito dubitare Sarp della verità che tutti gli hanno sempre raccontato: l'uomo inizierà a credere che sua moglie e i suoi figli siano ancora vivi. Il padre di Doruk non farà in tempo a chiedere spiegazioni, perché all'improvviso arriveranno gli uomini di Suat e Sarp e Enver dovranno fuggire a gambe levate. I due uomini faranno di tutto per seminare gli inseguitori e alla fine entreranno in un taxi. Lo spavento e l'agitazione, però, giocheranno un brutto scherzo a Enver che avrà un attacco di cuore.

Sarp, in preda al panico, porterà immediatamente l'uomo in ospedale e telefonerà a Levent per avvisare Hatice e Sirin del grave accaduto. Il ragazzo correrà a prendere la sua fidanzata e Hatice che saranno sconvolte all'idea di poter perdere Enver. "Lo hanno colpito a causa mia", continuerà a ripetere Sirin tra le lacrime, "È tutta colpa mia", mentre Levent cercherà di calmarla.

Arif vicino a Bahar e ai suoi bambini

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 5 settembre, Hatice avviserà anche Bahar. Tutti saranno disperati per Enver e Nisan andrà da Arif a chiedere il suo aiuto. Anche in questa occasione, Arif si rivelerà molto prezioso, perché oltre a fornire il suo sostegno morale a Bahar e ai bambini, provvederà ad accompagnarla in ospedale.

Enver sarà sottoposto ad un delicato intervento, mentre tutti i suoi cari resteranno in corridoio ad aspettare notizie dal medico. Anche in questa drammatica occasione, Sirin continuerà ad attaccare Bahar, dicendole che Enver non è suo padre e lei non ha nessun diritto di parlare con i medici. Dopo ore di attesa, arriverà una notizia che riaccenderà la speranza: "L'intervento è riuscito e il paziente è stato trasferito in terapia intensiva". Sarà necessario ancora del tempo per stabilire se Enver è fuori pericolo, ma per la famiglia sarà già un grande regalo continuare a sperare.

Perché Sirin si sente colpevole?

Nelle puntate precedenti, Sirin ha stretto un patto con Suat, il suocero di Sarp. La ragazza ha promesso di fornire tutte le informazioni che riusciva a carpire dalla sua famiglia in cambio di denaro.

Il padre di Piril si è facilitato di molto la vita, perché Sirin si è rivelata sin da subito un prezioso aiuto. La ragazza, infatti, appena ha saputo che Enver avrebbe incontrato Sarp non ha perso tempo e ha chiamato Suat. Quest'ultimo ha provveduto subito a schierare i suoi uomini per impedire che Enver dicesse a Sarp che Bahar è viva. Questa operazione, tuttavia, è costata molto cara perché ha provocato un infarto a Enver. Sirin si sente in colpa perché sa bene che Suat ha mandato i suoi uomini all'incontro grazie a lei.