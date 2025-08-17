Le trame delle puntate de La forza di una donna, in onda da lunedì 18 a venerdì 22 agosto su Canale 5, rivelano che Sirin Sarikadi verrà rapita da Munir e minaccerà di uccidere entrambi i suoi genitori. Hatice, invece, sarà determinata a chiedere il divorzio a Enver dopo alcune pesanti liti.

Bahar apprende che Sirin è la sua donatrice di midollo osseo

Enver e Hatice diranno a Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi) che potrà finalmente sottoporsi al trapianto di midollo osseo. La donna sarà felice e vorrà festeggiare la novità con Yeliz e Ceyda. La gioia durerà poco quando scoprirà che la sua donatrice è Sirin.

Sconvolta, uscirà di casa insieme a Ceyda e Arif. Questi ultimi avranno paura che Bahar possa rifiutare la donazione a causa dei passati contrasti con la sorellastra. Tuttavia, Bahar sorprenderà tutti quando comunicherà di voler accettare l'aiuto di Sirin. Hatice avvertirà Jale (Ece Özdikici) della necessità di convincere Sirin a fare la donazione.

Levent, intanto, darà a Sarp una busta contenente una sua foto. Il giovane sarà poi invitato a cena da Hatice per convincere Sirin a dare il consenso a donare il suo midollo osseo. La giovane accetterà di aiutare la sorellastra, con grande sollievo di tutti quanti.

Sirin viene rapita da Munir

Ceyda si appresterà a organizzare il suo finto matrimonio, facendosi confezionare l'abito da sposa da Enver.

Hatice, invece, vorrà il divorzio dal marito. La decisione non sarà accettata sia da Enver che da Sirin. Successivamente, quest'ultima verrà rapita da Munir. Sarà qui che il rapitore minaccerà di uccidere entrambi i genitori di Sirin.

Successivamente, Hatice scoprirà che Sirin non potrà aiutare Bahar in quanto affetta da epatite. La donna dirà a Jale che potrebbe rintracciare alcuni fratellastri di Bahar, frutto dei tradimenti del suo primo marito.

Seyfullah ha costretto Ceyda a sposare Peyami

Nelle puntate de La forza di una donna andate in onda ad agosto su Canale 5, Seyfullah ha costretto Ceyda a sposare Peyami, mentre Jale ha comunicato a Enver e Hatice di aver trovato il donatore di midollo osseo per salvare la vita a Bahar.

I due hanno scoperto che Sirin è l'ancora di salvezza della sorellastra. Una volta fuori dall'ospedale, i Sarikadi hanno avuto un brutto litigio sedato da Jale.

Teoman, invece, ha tolto a Yeliz l’automobile dopo averla cacciata di casa in seguito al suo arresto insieme a Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) per aver aggredito Sirin.