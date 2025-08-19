Le trame delle nuove puntate de La forza di una donna in programma da lunedì 25 a venerdì 29 agosto su Canale 5 raccontano che Ceyda e Yeliz organizzeranno una festa per Bahar. Enver, invece, apprenderà che Sirin e Sarp si sono incontrati dopo essersi recati a riprendere il telefono di Cesmeli a Mehir.

Ceyda e Yeliz organizzano una festa per Bahar

Hatice conoscerà una delle figlie dell'ex amante del suo primo marito. La donna scoprirà che Burcu potrebbe risultare compatibile per la donazione di midollo osseo a Bahar.

Ceyda e Yeliz, intanto, organizzeranno una festa per Cesmeli pregando Nisan di invitare pure Hatice.

Arif scoprirà poco dopo che suo padre Yusuf ha ceduto l'appartamento adibito al party ad alcuni uomini poco raccomandabili per pagare i suoi debiti di gioco.

Umran, invece, si recherà a trovare Ceyda per verificare come stia spendendo i suoi soldi. La donna sarà all'oscuro che l'appartamento in cui si trova la cantante è di Musa.

Successivamente Piril scoprirà che Bahar ha aperto un profilo social mentre Sarp chiederà a Levent di aiutarlo a incontrare Sirin. Durante l'incontro, quest'ultima chiederà scusa all'ex cognato tra le lacrime. Una volta tornato a casa, Sarp chiederà a Julide di raccontagli cos'è accaduto dopo la sua caduta dal traghetto. Piril giungerà a casa, rimanendo stupefatta quando si troverà sua suocera ospite del marito.

Enver scopre che Sarp e Sirin si sono incontrati

Doruk e Nisan si affezioneranno sempre di più ad Arif. Allo stesso tempo, Bahar accuserà dei forti dolori dopo aver provato a giocare insieme ai suoi bambini. Enver pregherà Arif di accompagnare la figliastra in ospedale. Sarà qui che Bahar chiamerà Sarp nel sonno lasciando Arif profondamente turbato. Ceyda, invece si augurerà che tra i due nasca un sentimento.

Intanto Bahar, Yeliz, Ceyda, Ferdane e Arif aiuteranno Enver a cucire un grande ordine di camicie. Il sarto si recherà poi da Mehir per recuperare il telefono della figliastra e le foto di Sarp. Sarà qui che l'uomo scoprirà che Sirin ha incontrato l'ex cognato nel negozio di telefonia. La giovane porterà suo padre al cimitero dove gli mostrerà le false tombe di Bahar e dei bambini.

Hatice ed Enver hanno avuto una pesante lite

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad agosto su Canale 5, Enver e Hatice hanno avuto una pesante lite all'uscita dell'ospedale dove lavora Jale. Quest'ultima ha provato a fare da paciera tra i due senza ottenere alcun risultato. Hatice ha ventilato l'intenzione di chiedere il divorzio consensuale dal marito. I due hanno poi comunicato a Bahar che avrebbe potuto sottoporsi al trapianto di midollo osseo dopo il ritrovamento di un donatore compatibile. La donna è impazzita dalla gioia, chiedendo a Ceyda e Yeliz di festeggiare la novità.