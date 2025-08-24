Gli spoiler delle puntate turche de La forza di una donna in programma tra qualche settimana su Canale 5 rivelano che Enver accuserà un infarto quando scapperà dagli uomini di Suat a bordo di un taxi con Sarp. Il sarto quindi verrà portato immediatamente in ospedale, dove verrà sottoposto a una delicata operazione chirurgica.

Enver incontra Sarp grazie alla complicità di Sirin

Enver scoprirà che Enver non è davvero morto come crede Bahar e Sirin supplicherà suo padre di tenere la bocca cucita su tale scoperta per paura di gravi ripercussioni sulla famiglia.

Il sarto a quel punto pretenderà d'incontrare Sarp. Sirin organizzerà l'incontro per poi pentirsene subito dopo. La ragazza quindi avviserà Suat, che sguinzaglierà i suoi complici per intercettare il marito di Piril, anche se tutto si rivelerà inutile.

Sarp incontrerà Enver che lo rimprovererà di aver sedotto Sirin e tradito la fiducia di Bahar. Il sarto sarà furioso e suggerirà all'ex genero di non farsi più vedere poiché è ormai sposato con Piril e padre di due gemelli.

Enver accusa un attacco di cuore durante la fuga con l'ex genero

Gli uomini di Suat raggiungeranno Sarp ed Enver, che si daranno alla fuga a bordo di un taxi. Durante il tragitto, il sarto accuserà un grave attacco di cuore.

Il padre di Sirin verrà ricoverato in ospedale dove verrà operato per l'inserimento di un bypass. Sarà qui che Sarp incontrerà Hatice e sua figlia che, così come Enver, gli suggeriranno di stare alla larga da Bahar, Nisan e Doruk.

Una volta fuori dalla clinica, l'uomo si renderà conto di avere in tasca il cellulare dell'ex suocero, che inizierà a squillare e sullo schermo comparirà il nome di Bahar.

Sirin è apparsa molto scossa per l'incontro con Sarp

Negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda ad agosto su Canale 5, Bahar Cesmeli, Nisan, Doruk, Musa, Arif, Enver e Yeliz si sono recati all'albergo di Hikmet per assistere alla celebrazione delle finte nozze tra Ceyda e Peyami.

La protagonista intanto si è occupata del trucco e dell'acconciatura di Ceyda.

Nel frattempo, Sirin è apparsa molto scossa dall'inaspettato incontro con Sarp. La giovane si è precipitata a casa per rivelare a Bahar di aver incontrato l'ex cognato. Ma la protagonista non ha creduto alla versione della sorellastra a causa delle sue continue bugie. Sirin, a questo punto, è corsa ad avvertire sua madre, che le ha creduto nonostante un'iniziale incertezza. La ragazza ha chiesto ad Hatice la massima discrezione per paura di possibili ripercussioni.