Le anticipazioni turche de La forza di una donna annunciano che il mistero sulla scomparsa e presunta morte di Sarp verrà finalmente alla luce. Sarà Enver a scoprire che il genero è vivo e farà di tutto per incontrarlo. Per il sarto sarà un vero scossone venire a conoscenza della verità e cercherà di proteggere Bahar per evitarle una nuova sofferenza.

Enver aiuta Bahar e porta il cellulare di Sarp da Batir

La scoperta sconvolgente avrà inizio grazie al cellulare di Sarp. Il telefonino non si accenderà più, e Bahar sarà dispiaciuta di non poter più accedere all’oggetto appartenuto al suo defunto marito.

Enver si offrirà di portare il dispositivo da Batir per cercare di ripararlo. Una volta giunto nel negozio di telefonia, Batir riuscirà a recuperare le fotografie contenute nel cellulare, affinché Nisan e Doruk possano avere le immagini del loro padre.

Sarà proprio in questo momento che avverrà un colpo di scena: Batir noterà che l’uomo raffigurato negli scatti è lo stesso che Sirin ha incontrato giorni prima nel suo negozio. Enver verrà quindi a sapere direttamente dal commerciante la verità: il marito di Bahar è vivo ed era in compagnia di sua figlia.

Enver chiede a Sirin la verità sull'incontro con Sarp

Nel frattempo, ancora sconvolto, Enver andrà a cercare Sirin per verificare se ciò che ha saputo da Batir sia vero.

La ragazza confermerà a suo padre che Sarp è vivo, ma lo pregherà di non rivelare nulla a nessuno.

Enver si consulterà quindi con Jale e Hatice, e insieme concorderanno che sia meglio tenere Bahar all’oscuro, visto l’aggravarsi della sua malattia.

La vicenda si evolverà anche con la visita al cimitero, dove Sirin mostrerà ai suoi genitori le false tombe di Bahar, Nisan e Doruk, negando qualsiasi coinvolgimento nella faccenda. Enver, deciso a fare luce sulla verità, vorrà incontrare Sarp a ogni costo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Bahar ha picchiato Sirin

Nelle precedenti puntate andate in onda su Canale 5, Bahar ha scoperto grazie a Doruk che Sirin si è rifugiata a casa di Jale, e si è precipitata all’abitazione della dottoressa.

Le due sorelle si sono incontrate per strada ed è scoppiata una rissa, con Bahar che ha picchiato Sirin dopo aver scoperto che è lei la presunta amante di suo marito Sarp. Spazio anche alle vicende di Ceyda, che ha riabbracciato suo figlio grazie a Hikmet, il quale le ha portato il bambino a casa. Intanto, Bahar ha litigato con le sue amiche e con Arif, che le hanno nascosto di sapere che la sua sorellastra era l’amante di suo marito. Enver, nel frattempo, ha lasciato la sua abitazione per trasferirsi a casa di Bahar, ma quest’ultima lo ha cacciato dopo aver scoperto che anche il sarto era al corrente della relazione tra sua figlia e suo marito.