Le trame delle puntate turche di La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Sarp assumerà una nuova identità dopo aver ucciso Mert, l'ex fidanzato di Piril. L'uomo sarà costretto a fuggire dai complici della vittima, i quali proveranno ad ucciderlo.

Sarp ha ucciso Mert durante una colluttazione

Suat ordinerà alla figlia Piril di non raccontare a nessuno che Julide è morta in piscina dopo aver bevuto più del dovuto. Nonostante i sensi di colpa, la giovane farà credere a suo marito Sarp che la suocera sia fuggita dopo aver provato a far del male ai loro bambini.

Nel frattempo, il corpo senza vita di Julide verrà sepolto dagli uomini di Suat nelle false tombe di Nisan, Doruk e Bahar.

Piril, intanto, ripenserà al modo in cui ha conosciuto suo marito Sarp. Il pubblico, a questo punto, assisterà ad alcuni flashback dove si scoprirà che la donna aveva salvato l'uomo dall'annegamento in mare quattro anni prima. Una volta tornati sulla terra ferma, i due avevano incontrato Mert che aveva fatto una scenata di gelosia a Piril. Sarp aveva preso le difese della donna, innescando una colluttazione in cui l'uomo aveva perso la vita.

Sarp ha cambiato identità in Alp

Emergerà che Sarp era stato ferito da uno dei complici di Mert, ma fortunatamente era riuscito a sopravvivere.

L'uomo aveva così assunto la falsa identità di Alp.

Nel frattempo, Duruk incontrerà Sarp all'uscita dall'ospedale dove ha fatto visita a Enver, ricoverato per un intervento al cuore. Il bambino chiamerà l'uomo "papa". Una volta a casa, Doruk racconterà tale scoperta a Bahar, che inizierà a farsi delle domande.

Bahar ha scoperto che Sirin non può donarle il suo midollo osseo

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda a fine agosto su Canale 5, Ceyda ha organizzato il suo finto matrimonio con Peyami mentre Hatice ha contattato un avvocato per avviare le pratiche del divorzio consensuale da Enver in seguito ad una nuova lite scoppiata davanti all'ospedale. La decisione non è piaciuta al sarto e nemmeno alle due figlie, che hanno provato a fare da mediatrici tra di loro.

Nel frattempo, Sirin è stata rapita da Minur, il quale ha minacciato di uccidere uno dei suoi genitori se non avesse rispettato il patto di tenere chiusa la bocca riguardo Sarp. Bahar, invece, è apparsa sempre più debole a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Nonostante questo, la donna ha provato a far riavvicinare Bahar a Enver.

Infine, la protagonista è scoppiata in lacrime dopo aver scoperto che Sirin non avrebbe potuto donarle il suo midollo osseo poiché affetta da epatite.