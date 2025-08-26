Nelle nuove puntate della soap turca La forza di una donna trasmessa su Canale 5, Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk) giustificherà la sua lunga assenza dando la colpa a Sirin Sarikadi (Seray Kaya). A causa dei suoi disturbi mentali e della sua profonda ossessione per il cognato, la ragazza ha trovato il modo per separare il cognato in maniera definitiva dalla sorellastra Bahar (Özge Özpirinçci) in passato. Quest’ultima apprenderà che Sarp ha abbandonato lei e i loro figli, poiché Sirin si è inventata il loro falso decesso.

Sirin fece credere a Munir che Bahar e i bambini erano deceduti a causa di un incendio

Ben presto, verrà alla luce il motivo per cui Sarp si è rifatto una nuova vita al fianco della ricca Piril (Ahu Yagtu), dopo aver rischiato la vita a causa dell’incidente avuto nel traghetto. Sarà proprio lui, a raccontare la verità alla sua prima moglie Bahar. A seguito della caduta in mare, Sarp aveva mandato Munir, lo scagnozzo di Suat (Gazanfer Unduz), da Bahar per tranquillizzarla e avvisarla del suo ritorno, ma ad aprire la porta fu Sirin, la quale fece credere all’uomo che la sua sorellastra e i suoi nipoti Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) erano deceduti a causa di un incendio.

A quel punto, convinto della tragica scomparsa della sua famiglia, Sarp si è fidanzato con Piril fino a diventare suo marito e padre di due gemelli.

Il tanto atteso faccia a faccia tra Sarp e Bahar, quindi chiarirà ogni dubbio. Quest’ultima ancora una volta rimarrà sconvolta dalla cattiveria della sorellastra, che intanto accetterà di donarle il midollo osseo.

Sirin ha finto stupore davanti alle false tombe di Bahar, Nisan e Doruk

Dopo aver visto Sarp nel negozio di telefonia di Batir in carne e ossa, Sirin è stata portata dal cognato sulle false tombe di Bahar, Nisan e Doruk. La ragazza ha finto stupore, ma in realtà è stata proprio lei a orchestrare la falsa morte della sorellastra e dei nipoti. Successivamente, Sirin è stata rapita dallo scagnozzo di Suat, proprio quando era intenta a mettersi in contatto con Sarp. Dopo essere stata rilasciata, la ragazza si è recata al cimitero insieme ai suoi genitori Hatice (Bennu Yildirimlar) e Enver (Şerif Erol), per mostrargli le tombe di Bahar e dei suoi figli. Anche se sua figlia gli ha detto di non dire a nessuno che Sarp è vivo per il bene della loro famiglia, Enver non si è lasciato convincere e le ha chiesto di organizzare un incontro con l’uomo, minacciando altrimenti di denunciarlo vivo alla polizia. Poi è intervenuta anche la dottoressa Jale (Ece Özdikici), ricordando a Enver che una notizia del genere potrebbe aggravare le condizioni di salute di Bahar già abbastanza critiche.