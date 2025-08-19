Nelle prossime puntate della soap turca La forza di una donna, dopo settimane di tensioni e aver affrontato una lunga terapia, la protagonista principale Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi) verrà finalmente operata. Dalle anticipazioni, si evince che sarà Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk) a convincere Sirin Sarikadi (Seray Kaya) a donare il midollo osseo alla sorellastra, ma in cambio lo costringerà a concedersi a lei.

Bahar viene operata, Sirin accusa la madre Hatice

Dopo una lunga attesa, Bahar si preparerà a ricevere il trapianto di midollo. L’unica donatrice compatibile sarà Sirin, la quale accetterà di salvare la sorellastra, proprio quando lotterà tra la vita e la morte in ospedale.

Sarà Sarp ad implorare Sirin di donare il suo midollo a Bahar, dopo aver appreso che la sua prima moglie rischia di morire a causa della sua grave malattia. A questo punto Sirin approfitterà della situazione e costringerà Sarp ad andare a letto con lei se vuole che Bahar si salvia e riprenderà tutto con il cellulare. Poco prima dell’intervento, Sirin farà credere a Bahar di essere pentita per la tresca clandestina intrapresa con Sarp in passato. Non sapendo ancora che suo marito è sopravvissuto all’incidente avuto nel traghetto, Bahar dirà a Sirin di odiarlo tra le lacrime.

Il giorno dell’operazione, Hatice (Bennu Yıldırımlar), Enver (Şerif Erol), Arif (Feyyaz Duman), Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Yeliz (Ayca Erturan) rimarranno in ospedale con i bambini Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), i quali non riusciranno nemmeno a mangiare per la forte tensione.

Dopo ore di silenzio e di apprensione, la dottoressa Jale (Ece Özdikici) uscirà dalla sala operatoria e annuncerà che il trapianto è andato bene.

Sirin non nasconderà la sua gelosia nei confronti della sorellastra ancora una volta, visto che accuserà la madre Hatice di non essersi preoccupata affatto per lei, per aver visitato prima Bahar.

Bahar ha appreso che è Sirin l’unica donatrice di midollo compatibile

Nella puntata che è stata trasmessa su Canale 5 il 18 agosto, Enver e Hatice hanno reso felice Bahar comunicandole che è stato trovato un donatore compatibile per il trapianto di midollo. Incredula, Bahar non ha perso tempo per condividere la bellissima notizia con le sue amiche Yeliz e Ceyda.

Poco dopo, la sua gioia è svanita, appena ha appreso che è la sua sorellastra Sirin la donatrice. Tuttavia, Bahar ha sorpreso tutti, visto che ha messo da parte l’orgoglio per continuare a vivere. La donna ha preso la decisione più difficile e saggia, e ha comunicato al patrigno Enver che avrebbe accettato l’aiuto di Sirin, nonostante il loro rapporto complicato, con la speranza di poter guarire dall’anemia aplastica.