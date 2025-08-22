Finalmente, nei prossimi episodi de La forza di una donna in onda su Canale 5, verrà a galla la verità sulla morte di Jülide. Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk) scoprirà le menzogne di Piril (Ahu Yağtu) e Suat (Gazanfer Ündüz) e mediterà vendetta. L’uomo resterà sconvolto dopo aver trovato il corpo senza vita di sua madre Julide (Şebnem Köstem) nella finta tomba di Bahar (Özge Özpirinççi).

Suat e Piril fanno credere a Sarp che sua madre Julide è partita

Nonostante i conflitti avuti con la madre in passato, Sarp deciderà di ospitarla nella sua lussuosa villa.

Sin da subito, la donna comincerà a ricattare Piril, costringendola a darle tutto ciò che desidera in cambio, altrimenti rivelerà a Sarp che Bahar e i suoi figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Semi Sefil) non sono morti a causa di un incendio, come Piril e Suat gli hanno fatto credere.

In seguito, Piril troverà Julide senza vita nella sua piscina e Suat non perderà tempo per sbarazzarsi del corpo. Inoltre, l’uomo convincerà la figlia a ingannare Sarp, facendogli credere che sua madre sia partita dopo aver tentato di fare del male ai gemelli.

Sarp fugge dopo essersi scagliato contro il suocero Suat

Enver (Şerif Erol) avrà un duro faccia a faccia con Sarp, dopo aver scoperto che è ancora in vita.

Durante il confronto con Enver, quest'ultimo lo inviterà a lasciare in pace Bahar, frase che farà presagire a Sarp che la donna possa essere viva. A quel punto, si recherà nelle false tombe di Bahar, Nisan e Doruk, dove troverà il cadavere di Julide. Si lascerà andare a un pianto disperato, troppi gli inganni che Piril e Suat gli stanno infliggendo.

Quando farà ritorno alla villa, Sarp si scaglierà contro il suocero e lo costringerà a dirgli dove si trovano Bahar e i suoi figli. Appena Suat si rifiuterà di dargli delle spiegazioni, in preda alla furia, Sarp gli punterà contro una pistola, ma sarà costretto a fuggire a causa dell’intervento dello scagnozzo Munir.

Suat ha fatto rapire Sirin per non far scoprire la verità a Sarp

Sirin è stata rapita da Munir, il fidato scagnozzo di Suat, proprio quando era in procinto di rivelare a Sarp che in realtà Bahar e i suoi figli sono vivi. La ragazza è rimasta terrorizzata nell'istante in cui ha scoperto che la vita dei suoi genitori Enver e Hatice sarebbe stata in pericolo se avesse rivelato la verità a Sarp. Dopo essere stata portata in un luogo nascosto, Sirin ha appreso che sua madre e suo padre erano sorvegliati dalle telecamere.