Variazione di palinsesto per La forza di una donna da lunedì 8 settembre 2025. L'appuntamento con la serie turca è confermato nel daytime pomeridiano di Canale 5, ma, rispetto alla settimana dal 1° al 5 settembre, subirà modifiche nell’orario di partenza e nella durata.
Mediaset, in attesa del ritorno di Uomini e donne, ha scelto di prolungare nuovamente gli episodi della soap dedicata alle vicende di Bahar, in onda dalle 15:30.
Come cambia la programmazione de La forza di una donna dall'8 settembre
L'appuntamento con La forza di una donna sarà soggetto a una serie di variazioni di palinsesto nel corso del mese di settembre.
Dal 1° ci sarà il passaggio dallo slot orario delle 17:20 a quello delle 15:45, subito dopo alcuni episodi più brevi della serie If you love e prima di Dentro la notizia, il talk show condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda dalle 16:45 alle 18:40 circa.
Ulteriori variazioni, però, sono in programma anche nella settimana che va dall'8 al 12 settembre: dopo la chiusura di If you love, verrà dato più spazio alla serie turca con protagonisti Bahar e Sarp.
La soap La forza di una donna viene allungata nel daytime di Canale 5
Gli spettatori de La forza di una donna potranno seguire le nuove puntate in prima visione assoluta su Canale 5 a partire dalle 15:30.
La soap, dall’8 settembre, sarà allungata nel palinsesto pomeridiano nel palinsesto pomeridiano Mediaset conquistando 15 minuti in più rispetto alla programmazione della prima settimana di settembre.
Resta da capire, invece, se con la partenza di Verissimo la soap debutterà anche al sabato pomeriggio con delle puntate speciali che serviranno a trainare al meglio il talk show condotto da Silvia Toffanin, confermato nel fine settimana di Canale 5 contro Ciao Maschio e Domenica In e Da noi a ruota libera confermati su Rai 1.
Arif si dichiara a Bahar nei prossimi episodi della soap turca
Le anticipazioni dei prossimi episodi de La forza di una donna rivelano che Ceyda riuscirà a convincere Arif a uscire allo scoperto nei confronti di Bahar.
L'uomo deciderà di seguire il suo consiglio e, dopo aver organizzato una colazione in un luogo speciale e molto intimo, confesserà alla donna i suoi sentimenti, svelandole di essersi innamorato di lei.
Intanto, però, ben presto Bahar dovrà fare i conti anche con il ritorno di suo marito Sarp, pronto a stravolgere per sempre la sua vita e quella dei suoi due amati figli
.