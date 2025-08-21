Hatice riceverà una telefonata da Bahar, l'amante di suo marito, nella puntata de La forza di una donna di giovedì 28 agosto: "Le nostre figlie sono sorelle".

Le anticipazioni rivelano che Hatice tornerà a sperare quando verrà a sapere che Bahar ha un'altra sorella oltre a Sirin. Quest'ultima, infatti, affetta da epatite, non potrà donare subito il suo midollo a Bahar che continuerà a peggiorare di giorno in giorno.

La visita di Hatice a Bahar e la rabbia di Enver

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che tornerà in primo piano il difficile rapporto tra Bahar e sua madre.

Hatice proverà ad avvicinarsi a sua figlia, ma non sempre riuscirà a dimostrare il suo amore per lei. In occasione della festa di compleanno, per esempio, Hatice donerà a Bahar un paio di scarpe nuove. Per la protagonista sarà un regalo stupendo, ma sarà molto delusa quando vedrà che la misura non corrisponde affatto alla sua. Hatice, avendo frequentato pochissimo Bahar, acquisterà le scarpe della stessa misura di Sirin. Gli atteggiamento di Hatice lasceranno pensare che non ami abbastanza Bahar e anche Enver sarà convinto di questo, ma in realtà la donna soffrirà moltissimo. Quando Hatice apprenderà che Sirin ha l'epatite e non può donare il midollo a Bahar, sarà disposta a umiliarsi pur di salvare la vita a sua figlia.

La donna si recherà dall'amante del suo primo marito, implorando il suo aiuto, visto che sospetta che una delle sue figlie sia la sorellastra di Bahar. Hatice ruberà un capello da Ece, la presunta figlia illegittima del suo primo marito, e lo farà analizzare da Jale: la ragazza risulterà incompatibile e questo getterà nello sconforto Hatice che in lei riponeva la sua ultima speranza.

Una nuova speranza per Hatice

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 28 agosto, Hatice si recherà da Bahar per portarle le scarpe della misura giusta. La donna avrà sempre molta difficoltà a dimostrare il suo amore per Bahar che accetterà il regalo con una certa freddezza. Quando Hatice andrà via, incontrerà Enver che la accuserà ancora una volta di amare solo Sirin.

Poco dopo, Hatice riceverà una telefonata inaspettata da parte di Bahar, l'amante del suo primo marito che porta il nome di sua figlia. Ancora provata dalle parole di Enver, Hatice risponderà in malo modo alla donna, anche perché dopo il test del Dna capirà che non c'è più motivo di sentirla. Bahar, però, insisterà fino a quando Hatice non resterà ad ascoltarla: "Le nostre figlie sono sorelle", dirà la donna. Hatice confesserà di aver rubato il capello di Ece e il test del Dna dice il contrario, ma Bahar insisterà. "Non parlo di Ece, ma di Burcu, l'altra mia figlia". In Hatice si riaccenderà la speranza: Sirin potrebbe non essere l'unica donatrice disponibile per salvare la vita a sua figlia.

Perché Hatice è stata per anni distante da Bahar?

Nelle puntate precedenti, è emerso che Hatice per anni è stata lontana da Bahar e aveva un cattivo rapporto con lei perché le ricordava il suo vecchio e infelice matrimonio. Quando era sposata con Hamdi, infatti, Hatice subiva i tradimenti di suo marito che era arrivato ad imporre il nome della sua amante per sua figlia. Anche per colpa del suo nome, Bahar non faceva altro che ricordare ad Hatice il suo momento peggiore. Recarsi dalla sua storica rivale, quindi, è stata per lei una dimostrazione d'amore importantissima nei confronti di sua figlia. Enver non sa nulla di questa storia e quindi è convinto che Hatice continui a far pagare a Bahar gli errori di suo padre.