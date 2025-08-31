Nel quattordicesimo appuntamento de La notte nel cuore (Siyah Kalp), in onda su Canale 5 martedì 2 settembre 2025, Melek Çakirca (Hafsanur Sancaktutan) verrà arrestata con l’accusa di tentato omicidio ai danni di Cihan Sansalan (Burak Tozkoparan). Quest’ultimo, invece, sarà ricoverato in terapia intensiva dopo una delicata operazione.

Cihan viene operato d’urgenza, Hikmet e Samet si vendicano della domestica Enise

Convinta di aver ucciso Cihan, Melek sarà in procinto di gettarsi da un ponte, decisa a farla finita, ma per fortuna desisterà dal suo intento, appena penserà al bambino che aspetta.

Cihan verrà operato d’urgenza, dopo essere stato trovato ferito dal maggiordomo Bunyamin (Bulent Polat) e dai fratelli Esat (Genco Ozak) e Harika (Derin Ince).

Intanto, Hikmet (Esra Dermancioglu) e Samet (Burak Sergen) si vendicheranno di Enise (Ayşe Tunaboylu), per non aver smesso di aiutare Sumru (Ece Uslu). In particolare, i Sansalan faranno demolire parte della casa di Zehra, la sorella della domestica.

Melek viene assalita dai sensi di colpa, Hikmet impedisce a Sevilay di uscire

Successivamente, a causa della testimonianza di Cihan, Melek finirà in carcere con l’accusa di tentato omicidio e sarà tormentata dai sensi di colpa.

Mentre Cihan si troverà in terapia intensiva, Nihayet (Işıl Yücesoy) coglierà l’occasione per convincere Esat ad assumere la direzione dell’hotel di famiglia.

Hikmet provocherà la nipote Harika: le invierà i risultati del test di DNA per farle scoprire di non essere la figlia naturale di Samet. Inoltre, sempre Hikmet, terrà prigioniera Sevilay (Leyla Tanlar) nella sua stanza, per continuare a impedirle di incontrare Nuh (Aras Aydin).

Melek ha affrontato Cihan per aver fatto picchiare suo fratello Nuh

Dopo aver scoperto che Cihan ha fatto aggredire Nuh dai suoi uomini, Melek ha deciso di vendicarsi. Preoccupata per le gravi condizioni del fratello, la giovane si è presentata da Cihan armata. Melek ha affrontato Cihan e non è riuscita a trattenere la sua rabbia, al punto da arrivare a ferirlo in pieno petto dopo aver premuto il grilletto. Dopo aver ferito gravemente il padre del bambino che porta in grembo, in preda ai sensi di colpa, Melek è scappata via ed è stata pronta a costituirsi alla polizia. A impedirle di commettere una sciocchezza però ci ha pensato Tahsin (İlker Aksum), facendola rifugiare nella sua casa, dopo averle assicurato che Cihan è riuscito a sopravvivere al colpo di pistola.