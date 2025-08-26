Le anticipazioni di La notte nel cuore annunciano nuovi drammi per la famiglia Sansalan. Nella puntata in onda martedì 2 settembre alle ore 21:20 su Canale 5, Melek sarà convinta di aver ucciso Cihan e, sopraffatta dal senso di colpa, penserà di togliersi la vita. Successivamente, la sorella di Nuh verrà arrestata, mentre Cihan non morirà, ma sarà ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Di conseguenza, Esat prenderà il controllo degli affari al posto del fratello, mentre Hikmet provocherà Harika.

Melek crede di aver ucciso Cihan

Melek sarà in preda al panico, convinta di aver ucciso Cihan.

Spinta dai sensi di colpa, la sorella di Nuh penserà di togliersi la vita gettandosi da un ponte. Fortunatamente, il pensiero del bambino che porta in grembo la aiuterà a evitare un gesto estremo. Tuttavia, Melek deciderà di assumersi la responsabilità di quanto accaduto e si recherà alla centrale di polizia per costituirsi. Tahsin, venuto a conoscenza delle intenzioni della ragazza, interverrà per farle cambiare idea e impedirle di confessare.

Melek viene arrestata, mentre Cihan è in gravi condizioni

Nel frattempo, Tahsin riuscirà a convincere Melek a lasciare il commissariato e a non confessare la verità sul presunto omicidio di Cihan. Tuttavia, la sorella di Nuh sarà tormentata dai sensi di colpa per il gesto compiuto, e la situazione prenderà una piega inaspettata.

Melek verrà arrestata, ma emergerà una notizia importante: Cihan non è morto, come lei credeva. Il figlio di Samet è vivo, anche se in gravi condizioni, e verrà ricoverato in terapia intensiva. Di conseguenza, Nihayet chiederà a suo nipote Esat di prendere il comando dell’hotel di famiglia, vista l’assenza di Cihan. Nel frattempo, Hikmet continuerà a provocare Harika.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sumru ha trovato un lavoro

Nei precedenti episodi, Sumru è stata cacciata di casa da Samet, che ha chiesto il divorzio dopo avere scoperto che ha abbandonato i gemelli dopo il parto. Rimasta senza un’abitazione e senza risorse economiche, la madre dei gemelli ha trovato lavoro come commessa in un negozio di tappeti.

Nel frattempo, Tahsin ha proseguito il suo piano di vendetta contro la famiglia Sansalan, tenendo Samet all’oscuro del fatto che è stato lui ad aiutare Nuh e Melek a fuggire dal sequestro. Parallelamente, Melek ha effettuato un test di gravidanza, scoprendo di aspettare un figlio da Cihan, ma non è riuscita a rivelargli la notizia. Il giovane Sansalan, infatti, l’ha affrontata con disprezzo, convinto che la ragazza sia arrivata alla villa con l’intento di distruggere la sua famiglia.