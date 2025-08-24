Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano nuovi intrighi e gesti estremi per i membri della famiglia Sansalan e le persone a loro vicine. Nella puntata in onda domenica 31 agosto alle 21:35 su Canale 5, Cihan sequestrerà Sevilay, mentre Melek, inizialmente decisa ad abortire, cambierà idea dopo un confronto con la madre Sumru. Nel frattempo, Tahsin chiederà un’ingente somma di denaro a Samet e Cihan.

Sevilay resta prigioniera nella villa dei Sansalan

Cihan perderà la testa dopo gli ultimi avvenimenti, arrivando addirittura a sequestrare sua moglie.

Sevilay resterà prigioniera nella villa dei Sansalan. Parallelamente, ci sarà un incontro tra Melek e Cihan, che porterà la ragazza a riflettere sulla propria condizione. Va ricordato che la sorella di Nuh ha scoperto di aspettare il suo primo figlio da Cihan. Dopo aver incontrato il ragazzo, Melek prenderà una decisione dolorosa: interrompere la gravidanza, anche se non in modo definitivo.

Melek non abortisce e ne parla con Sumru

Melek farà nuove considerazioni e rifletterà meglio sul da farsi, arrivando a cambiare completamente idea. Deciderà di tenere il bambino, rinunciando all’idea di abortire. Ci sarà un incontro importante tra lei e Sumru, durante il quale la madre farà capire a Melek di essere dalla sua parte e di ritenere giusta la sua decisione di non rinunciare al bambino.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Tahsin, che scoprirà la presenza di una clausola penale nell’accordo firmato con la famiglia Sansalan. Questo cavillo gli permetterà di pretendere da Samet e Cihan un’ingente somma di denaro: 2,5 milioni di dollari.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Samet ha chiesto il divorzio

Nei precedenti episodi de La notte nel cuore trasmessi su Canale 5, Hikmet ha scoperto le origini dei gemelli, rivelando che sono figli illegittimi di Sumru. La madre adottiva di Sevilay ha svelato davanti a tutta la famiglia che Sumru è la madre biologica di Nuh e Melek. Samet, dopo aver ascoltato le parole di sua sorella, è andato su tutte le furie, cacciando sua moglie e sua suocera dalla villa.

L’imprenditore, oltre ad aver lasciato le due donne in mezzo al nulla, nei pressi di un dirupo, ha anche chiesto immediatamente il divorzio. Intanto, Cihan e Samet hanno sequestrato i gemelli, rinchiudendoli in una stalla. Fortunatamente, sono stati salvati grazie all’intervento tempestivo di Tahsin, che li ha messi al sicuro e portati a vivere a casa sua. Parallelamente, la famiglia Sansalan si è interrogata su chi possa aver aiutato i due fratelli a fuggire, ignara che si tratti del loro socio in affari.