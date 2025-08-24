Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Sumru terrà una conferenza stampa per smentire le accuse di Hikmet sul padre di Harika. "Il padre di mia figlia è Samet", dichiarerà mostrando i documenti ai giornalisti.

Le anticipazioni rivelano che Sumru accuserà Hikmet di averle teso una trappola e di essere la vera artefice delle falsità sul suo conto. Hikmet giurerà vendetta e darà appuntamento a Sumru in tribunale.

Nuh perdonerà Sumru: madre e figlio più uniti che mai

Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano una svolta importante per Sumru, che inizierà a risalire grazie all'aiuto di Tahsin.

Ricomincerà la sua vita lavorando per Gurcan, un negoziante gentile che si rivelerà un mostro. Il titolare di Sumru tenterà di approfittarsi di lei, facendole rivivere l'incubo del passato, e per difendersi toglierà la vita a Gurcan. Sumru si ritroverà da sola e in un grosso guaio, ma chiamerà Tahsin, che non esiterà a offrirle tutto il suo aiuto. Innanzitutto, l'uomo provvederà a far sparire il corpo di Gurcan e poi porterà Sumru alla villa, chiedendole di vivere con lui e i suoi figli. La donna accetterà e si aprirà con Tahsin raccontandogli il suo doloroso passato. Nuh ascolterà tutto e perdonerà Sumru, crollando in un pianto tra le braccia di sua madre. Per la donna sarà un nuovo inizio e appena Melek uscirà dal carcere la famiglia finalmente si ricomporrà.

A Sumru resterà ancora addosso la macchia della calunnia perpetrata da Hikmet, che ha diffuso la voce che Harika non è figlia di Samet. Decisa a riprendere la sua vita in mano, Sumru si recherà all'hotel Sansalan per parlare ai giornalisti e dire la sua verità. Nuh sarà pronto ad affrontare tutto restando accanto a Sumru, ma lei gli dirà che dovrà risolvere da sola questo problema.

Le calunnie di Hikmet avranno vita breve

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Sumru darà inizio alla conferenza stampa a cui assisteranno anche Hikmet, Samet, Harika ed Esat: "Come sapete, io e Samet stiamo divorziando. Questo non è un problema, ma nessuno può offuscare l'onore del coniuge". Sumru spiegherà il vero motivo per cui ha convocato i giornalisti: "Voglio smentire le calunnie e gli insulti che hanno detto su di me".

La donna farà riferimento ad alcuni documenti consegnati ai giornalisti: "Come potete vedere, il padre di mia figlia è Samet. Mi dispiace di essere stata costretta a dimostrarlo". Sumru non tralascerà nulla e rivelerà che è stato un membro della famiglia a falsificare i risultati del Dna per farla apparire una donna poco seria. Hikmet inizierà a urlare contro Sumru, che non avrà esitazioni a fare il suo nome e ad accusarla: "Hikmet ha organizzato tutto". I giornalisti si volteranno verso di lei per chiedere spiegazioni e Hikmet giurerà vendetta: "Ti farò causa. Ci vediamo in tribunale".

Il piano di Hikmet contro Sumru

Nelle puntate in onda in Italia, Hikmet sta facendo di tutto per sbarazzarsi di Sumru.

Non contenta di aver fatto cacciare sua cognata di casa, ha escogitato un altro piano. Per scongiurare il pericolo che Sumru potesse tornare da suo marito, Hikmet ha consegnato a Samet dei risultati del Dna che dimostravano che Harika non fosse sua figlia. Per l'uomo è stato un duro colpo e questo ha segnato definitivamente la rottura con Sumru. Quel test, tuttavia, è falso e si tratta solo di un piano di Hikmet per calunniare Sumru e farle terra bruciata intorno.