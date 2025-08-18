La trama del nuovo appuntamento serale de La notte nel cuore in programma domenica 24 agosto in prima visione su Canale 5 rivela che Sevilay (Leyla Tanlar) annuncerà di volere il divorzio da Cihan (Burak Tozkoparan), scatenando le ire funeste di Hikmet. Tahsin, invece, apparirà deciso a vendicarsi della famiglia Sansalan con la complicità di Nuh e Melek.

Sevilay annuncia di volere il divorzio da Cihan

Sevilay apparirà così confusa e provata da prendere una decisione drastica sul futuro del suo matrimonio. La donna chiederà il divorzio a Cihan, scuotendo profondamente l'ambiente familiare.

Una volta sola, Sevilay riceverà delle pesanti minacce da parte di Hikmet. La donna non abbasserà la testa e affronterà la madre con estremo coraggio. Sarà qui che Sevilay avvertirà Hikmet che da qui in avanti non si farà più condizionare nell sue scelte.

Nel frattempo, Tahsin apparirà sempre più deciso a vendicarsi della famiglia Sansalan. L'uomo chiederà aiuto a Nuh e Melek per organizzare la vendetta nei confronti della famiglia di Samet nei minimi dettagli. Tahsin si recherà poi dal padre di Cihan, ribadendo in modo sinistro di sapere che ha finto di essere malato per orchestrare un matrimonio tra Cihan e Sevilay.

Nihayet svela il piano di Hikmet e Samet contro Sevilay

Successivamente Nihayet si presenterà da Sevilay, svelandole tutta la verità.

La donna racconterà che dietro alle sue nozze con Cihan c'era un piano organizzato da Hikmet e Samet per ottenere vantaggi economici. Pertanto, la tensione crescerà sempre di più trai personaggi della serie tv.

Melek ha scoperto di essere in attesa di un bambino di Cihan

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La notte nel cuore andate in onda su Canale 5, Samet ha divulgato alla stampa di stare per divorziare da sua moglie Sumru.

Melek, invece, si è recata a trovare Enise dove ha incontrato la madre, che si è dimostrata molto affettuosa nei suoi riguardi. La giovane ha poi scoperto di essere in attesa di un bambino da Cihan, rimanendo senza parole.

Tahsin, intanto, ha chiesto un incontro con Cihan e Samet.

Questi ultimi hanno avuto paura che l'imprenditore avesse scoperto dei loro debiti. Tahsin, invece, li ha sorpresi rivelandoli di aver scoperto che Samet è guarito dal cancro già da due anni. L'uomo ha poi raccontato a Nuh dei problemi difficili avuti con sua madre.

Infine Nihayet furiosa ha fermato Sevilay al mercato dove le ha confidato che è stata adottata. La ragazza sconvolta le ha puntato un coltello alla gola. Hikmet ha sospettato che Nihayet avesse rivelato il suo segreto a Sevilay. La donna si è scagliata contro Esma per sapere dove si trovasse la madre di Sumru.