Cambio di palinsesto per La notte nel cuore nella programmazione di Canale 5 a partire da domenica 24 agosto.

La soap, dopo due settimane di stop estivo, tornerà in onda per tenere nuovamente compagnia al pubblico con nuovi colpi di scena.

Intanto, una delle prime novità riguarderà la durata complessiva: la serie sarà ridotta nella fascia del prime time, con messa in onda fino alle 23:50.

Cambio palinsesto per La notte nel cuore da domenica 24 agosto

La notte nel cuore riprenderà la sua consueta programmazione da domenica 24 agosto con gli episodi in prima visione assoluta.

Un ritorno molto atteso dai fan, molti dei quali non hanno gradito la sospensione di due settimane dal palinsesto, dato che Mediaset ha comunque lasciato in onda altre serie di successo come La forza di una donna, trasmessa in prima visione anche nel pomeriggio di Ferragosto.

Le nuove puntate della soap turca incentrata sulle vicende di Cihan, Sevilay e Nuh, però, torneranno anche con una novità importante riguardante la durata complessiva in prime time.

Ridotta la durata de La notte nel cuore in prime time su Canale 5

A differenza di quanto è accaduto con le puntate precedenti, trasmesse ogni settimana fino alle 00:20 circa su Canale 5 e talvolta anche fino alle 00:30, da domenica 24 agosto la serie verrà ridotta.

I nuovi episodi risultano in palinsesto dalle 21:35, subito dopo La ruota della fortuna, e fino alle 23:50.

Il motivo di questa riduzione è legato alla messa in onda della trasmissione Pressing che, proprio da questa domenica, riprenderà la sua consueta programmazione in seconda serata, andando in onda dalle 23:50 per raccontare la giornata di campionato di Serie A, con collegamenti dagli stadi e tutti gli highlights delle partite che si sono disputate.

La riduzione della durata potrebbe rendere felici i fan della soap

Questa riduzione potrebbe tuttavia rendere felici gli appassionati della soap opera turca, che in passato, in più occasioni, si erano spesso lamentati per la durata fiume dei prodotti trasmessi in prima serata su Canale 5.

L’eccessiva durata e la chiusura quasi a mezzanotte e mezza costringevano infatti molti spettatori over a dover poi recuperare gli episodi trasmessi in seconda serata sul portale gratuito Mediaset Infinity, così da non perdere il filo della narrazione in vista degli episodi che sarebbero stati poi trasmessi la settimana successiva.