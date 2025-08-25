Cambio di programmazione per La notte nel cuore nella prima settimana di settembre. Mediaset proporrà un doppio appuntamento con gli episodi inediti, in onda martedì 2 e domenica 7 settembre.

La notte nel cuore raddoppia e va in onda sia martedì 2 che domenica 7 settembre

Dopo una breve pausa estiva, La notte nel cuore è tornata regolarmente nella prima serata della domenica di Canale 5 il 24 agosto. I dati di ascolto hanno premiato la soap, visto che la serata è stata seguita da una media di 1.958.000 di telespettatori per uno share del 16,4%, battendo la concorrenza di Rai 1, che con la replica della fiction Imma Tataranni si è fermata al 14,9% di share.

Dati che testimoniano come le vicende narrate in La notte nel cuore continuino ad appassionare il pubblico di Canale 5 ed è per questo che Mediaset ha deciso di fare un regalo ai fan raddoppiando l'appuntamento con la serie turca nella prima settimana di settembre. Oltre al consueto appuntamento di domenica 7, andrà in onda, in via eccezionale, anche nella prima serata di martedì 2 settembre.

Cosa succederà a settembre ne La notte nel cuore: Melek arrestata

Le vicende de La Notte nel cuore entreranno sempre più nel vivo nel corso del mese di settembre, dove le puntate saranno incentrate su Melek, che, dopo aver scoperto che Nuh è stato pestato brutalmente dagli uomini di Cihan, affronterà quest'ultimo sparandogli due colpi di arma da fuoco al petto.

Cihan cadrà riverso a terra e verrà immediatamente trasportato in ospedale in condizioni gravi. Melek, invece, fuggirà dal luogo del tentato omicidio e sarà sconvolta per ciò che ha fatto, anche perché crederà di aver ucciso Cihan. In realtà, il giovane verrà operato d'urgenza e non morirà, anche se rimarrà in terapia intensiva in attesa che venga sciolta la prognosi. Una volta risvegliatosi dal coma, Cihan accuserà Melek del suo tentato omicidio e la giovane finirà dietro le sbarre.

L'accoppiata La ruota della fortuna e La notte nel cuore contro Affari Tuoi

La decisione di trasmettere La notte nel cuore anche martedì 2 settembre potrebbe essere una mossa strategica, adottata da Mediaset, per contrastare il ritorno di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Oltre ai buoni ascolti fatti registrare in questi mesi estivi dalla serie turca, Mediaset può contare anche su quelli de La ruota della fortuna di Gerry Scotti, che ha sbaragliato la concorrenza di Techetechetè nell'access prime time dell'estate 2025.