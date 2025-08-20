Cambio programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto serale di domenica 24 agosto 2025. Dopo due settimane di pausa in prime time, le nuove puntate torneranno in onda in prima visione assoluta per tenere compagnia al pubblico e proseguiranno per tutta la stagione autunnale.
Già dal 24 agosto, però, la programmazione della soap subirà delle modifiche dato che le puntate non andranno più in onda fino alle 00:30/00:35 come è accaduto nelle ultime settimane, bensì termineranno venti minuti prima.
Come cambia la programmazione de La notte nel cuore dal 24 agosto
Dopo un periodo di stop, così da evitare di sprecare episodi in un periodo clou della stagione estiva, Mediaset tornerà a puntare sulla messa in onda de La notte nel cuore nella fascia serale di Canale 5.
Le nuove puntate andranno in onda dal 24 agosto e per le successive settimane in prime time, a partire dalle 21:30 circa, subito dopo La ruota della fortuna, che ha saputo riaccendere la fascia dell'access prime time Mediaset, registrando una media di circa 4 milioni di spettatori fissi a puntata.
La nuova programmazione prevede sempre tre episodi alla volta in prime time anche se, questa volta, la durata non sarà fino alle 00:30/35 come è accaduto nel corso delle ultime puntate trasmesse prima della pausa estiva.
La soap opera La forza di una donna viene ridotta di venti minuti in prime time
L'appuntamento con La notte nel cuore, dal 24 agosto, risulta in palinsesto fino alle 00:10: circa venti minuti in meno rispetto al consueto, per poter poi lasciare spazio alla trasmissione Pressing.
Il talk show sportivo, dedicato al racconto della giornata di Serie A, tornerà in onda con l'inizio del campionato per mostrare al pubblico gli highlights e i commenti a caldo sulle partite che si sono disputate nel corso del weekend.
Sevilay scopre la verità sull'adozione e va su tutte le furie
Un ritorno che si preannuncia particolarmente atteso dal pubblico e, le anticipazioni delle puntate trasmesse domenica 24 agosto in tv, rivelano che Sevilay dopo aver scoperto di essere stata adottata si ritroverà ad inveire e perdere il controllo contro Cihan per averle mentito in tutti questi anni.
A quel punto, Sevilay chiederà a Hikmet davanti a tutti i suoi familiari, chi siano i veri genitori che l'hanno messa al mondo, intenzionata a far pace con il suo passato.
A una battuta infelice da parte di Esat su di lei, ecco che Cihan si ritroverà a perde le staffe. Subito dopo Cihan porterà via con la forza Sevilay, mentre i suoi uomini finiranno per picchiare Nuh. Una volta rientrati a casa, Cihan deciderà di isolare sua moglie nella villa.