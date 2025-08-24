Bunyamin tornerà a casa da sua moglie con una grande delusione nelle prossime puntate de La notte nel cuore: "Sei una spia di Tahsin".

Le anticipazioni rivelano che Canan non potrà negare l'evidenza, perché Bunyamin le confesserà di aver visto un video che la incastra. L'uomo le spiegherà che a scoprire tutto è stata Nihayet, che ora li tiene in pugno. Bunyamin e Canan inizieranno a temere seriamente per il loro futuro.

La resa dei conti tra Tahsin e i fratelli Sansalan

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Hikmet farà irruzione a casa di Tahsin e rapirà Melek.

Il suo obiettivo sarà Sevilay, scappata con Nuh dalla villa, ma in assenza della ragazza penserà di sequestrare Melek per usarla come merce di scambio. Appena Tahsin saprà del rapimento, telefonerà a Samet e gli intimerà di rilasciare subito Melek o saranno guai seri, ma Sansalan si dirà estraneo ai fatti. Hikmet rivelerà a suo fratello di essere l'artefice del sequestro e che Melek servirà loro per negoziare con Tahsin e obbligare Sevilay a tornare a casa. Alla discussione tra fratelli assisterà anche Nihayet, che non avrà nessuna intenzione di restare con le mani in mano mentre sua nipote rischia la vita. La donna, all'insaputa di tutti, andrà subito da Bunyamin e lo costringerà a parlare.

Inizialmente sarà fedele a Hikmet, ma Nihayet avrà un asso nella manica che la farà vincere. Mostrerà a Bunyamin un video che ritrae sua moglie Canan e che prova che è lei la spia di Tahsin. L'uomo resterà senza parole e sarà costretto a obbedire a Nihayet, perché se Samet dovesse scoprire l'inganno di sua moglie farebbe fuori entrambi. Melek sarà liberata grazie a sua nonna, che andrà con Bunyamin a salvarla e la riporterà alla villa di Tahsin. Quest'ultimo, ignaro di tutto, si troverà a villa Sansalan e rivelerà a tutti il motivo del suo odio: il padre di Samet e Hikmet ha abusato di sua madre e quindi anche nelle sue vene scorre il sangue della potente famiglia.

Bunyamin deluso da sua moglie

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Tahsin lascerà villa Sansalan appena riceverà la telefonata di Melek. La liberazione della ragazza, però, resterà un mistero per Hikmet e Samet, che si domanderanno chi possa aver tradito la loro fiducia. "C'è una spia in questa casa", insinuerà Nihayet, seminando il panico nella servitù. Samet si dirà molto sicuro dei suoi collaboratori, ma i fatti parleranno chiaro: nessuno poteva sapere dove fosse Melek se non uno di loro. In quel momento, Canan si troverà a servire a tavola e l'agitazione nella donna sarà evidente. Quando Bunyamin tornerà a casa da sua moglie, le chiederà spiegazioni e sarà profondamente deluso da lei.

"Sei una spia di Tahsin", dirà con tono deciso l'uomo a sua moglie, che proverà a negare. Bunyamin spiegherà che ha visto il video che prova il suo tradimento e Canan sarà costretta ad ammettere tutto. "Sono nel fango per colpa tua", dirà Bunyamin, temendo per sé e per Canan.

I Sansalan sono in crisi, Bunyamin non sospetta di sua moglie

Nelle puntate in onda in Italia, Canan è un elemento prezioso per Tahsin, perché riesce a comunicargli in anticipo tutte le mosse dei Sansalan. La moglie di Bunyamin è insospettabile e per questo Tahsin è in una botte di ferro. Canan sta mentendo anche a Bunyamin che, invece, è il braccio destro di Hikmet e di Esat ed è pronto a tutto per i suoi datori di lavoro.

La famiglia Sansalan sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti: Samet è in grave crisi economica, Sumru ha iniziato a lavorare in un negozio di tappeti, mentre Cihan è furioso con Melek. Quest'ultima ha appena scoperto di essere incinta e vuole parlarne con lui, ma l'uomo è convinto che Melek sia un'imbrogliona e con le sue pesanti accuse l'ha fatta desistere.