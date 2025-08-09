Hikmet andrà a casa di Enise per affrontare Nihayet e giurerà vendetta nella puntata de La notte nel cuore di domenica 24 agosto: "Mendicherai per un pezzo di pane".

Le anticipazioni rivelano che Hikmet sarà furiosa con la madre di Sumru per aver rivelato a Sevilay che è stata adottata. Una volta uscita, la donna prenderà un sasso e romperà la finestra di Enise. Nel frattempo, Melek sarà in crisi dopo aver scoperto la sua gravidanza e potrà contare sull'aiuto di Kudriye. La domestica inviterà la ragazza a seguire il cuore senza farsi troppe domande.

Melek in crisi per la gravidanza in corso

La notte nel cuore è in pausa estiva, ma tornerà a partire dal 24 agosto con una puntata cruciale per i protagonisti. Melek, dopo aver scoperto di essere incinta di Cihan, si dispererà perché non saprà cosa fare. La ragazza scoppierà in un pianto inconsolabile: "Non posso partorire", continuerà a ripetere stringendo il test tra le mani. Kadriye si accorgerà della sofferenza della ragazza e si avvicinerà a lei per ascoltarla e aiutarla. "Quando ho scoperto di essere incinta di Ercan" - dirà - "mio marito mi aveva lasciata". La domestica spiegherà che era completamente sola e non sapeva come portare avanti quella gravidanza. "Non avevo né soldi, né lavoro e la mia mente aveva chiaro in mente cosa fare" - racconterà - "ma il mio cuore diceva il contrario".

La donna dirà che oltre la paura del futuro c'era una voce dentro sé che le chiedeva di avere fiducia e per questo ha deciso di partorire. "Mio figlio ora è forte come un leone", dirà Kadriye facendo commuovere Melek che le chiederà cosa deve fare. La donna le farà una carezza e le consiglierà di ascoltare solo il suo cuore. La ragazza abbraccerà Kadriye e la ringrazierà in lacrime. Nel frattempo, Nuh passerà del tempo con Tahsin, ignaro della grande confusione che sua sorella sta attraversando.

Le rivelazione di Tahsin sconvolgeranno Nuh

Nella puntata de La notte nel cuore di domenica 24 agosto, Tahsin racconterà a Nuh che Samet ha preso in giro tutta la famiglia. "Lui è guarito dal cancro due anni fa, ma ha mentito dicendo di essere malato", spiegherà.

Nuh capirà il gioco di Samet che aveva come unico obiettivo il matrimonio di Cihan e Sevilay, ma non si spiegherà come mai. "Sevilay non ha molti soldi", farà notare Nuh a Tahsin che gli darà la risposta di cui aveva bisogno. "Sevilay non è la figlia di Himet" - dirà l'uomo - "e ha un padre incredibilmente ricco". Nuh capirà finalmente che la sua amata, ingannata da tutti, è stata costretta al matrimonio. Nel frattempo, Hikmet sarà a dir poco furiosa con Nihayet e andrà a trovarla a casa di Enise per affrontarla, visto che è stata lei a rivelare a Sevilay che è stata adottata. "Posso cacciare te e Sumru dalla Cappadocia, mendicherai per un pezzo di pane", dirà Hikmet con rabbia. Nihayet non dirà una parola, ma a prendere le sue difese sarà Enise.

Quest'ultima intimerà a Hikmet di lasciare subito la sua proprietà e la donna andrà via giurando vendetta. Una volta fuori, la sorella di Samet prenderà un grosso sasso e lo lancerà con forza verso la finestra di Enise, rompendola. "Avrai ciò che meriti" dirà ancora, certa che presto Sumru e sua madre pagheranno un conto salato.

Una nuova vita per Sumru

Nelle puntate precedenti, Sumru e Nihayet hanno dovuto affrontare un momento terribile, perché Samet le ha cacciate dalla villa. Il signor Sansalan ha scoperto che sua moglie è la madre di Nuh e Melek e non ha potuto perdonare questa bugia. Nihayet e sua figlia si sono ritrovate senza un soldo e senza un posto dove andare. Ad aiutarle è arrivata Enise, la domestica che da sempre è stata fedele alle signore e che ha perso il suo lavoro alla villa per averle difese.

Enise ha portato Sumru e Nihayet a casa di sua sorella che sta ospitando anche lei. Sumru ha subito deciso di rimboccarsi le maniche e ripartire da zero, con un lavoro. Per lei non è stato affatto facile trovare un impiego nel suo campo, visto che tutti gli hotel della Cappadocia hanno molto rispetto per Samet e si sono rifiutati di assumerla. Surmu non si è arresa e alla fine ha trovato lavoro in un negozio di tappeti di proprietà di Gurcan, un uomo molto gentile che non teme il potere di Samet.