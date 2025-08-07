La pausa di agosto de La notte nel cuore non durerà a lungo, visto che la soap tornerà regolarmente in prima serata su Canale 5 domenica 24 agosto. La conferma è arrivata dai promo che Mediaset sta trasmettendo in queste ultime ore. I fan dovranno fare a meno della loro soap preferita solo per un paio di settimane, visto che lo sceneggiato non andrà in onda né il 10 né il 17 agosto. Alla ripresa della normale programmazione non mancheranno nuovi colpi di scena, come quello che riguarderà Sevilay, pronta a divorziare da Cihan.

La notte nel cuore torna in prima tv il 24 agosto

La notte nel cuore, dopo la pausa estiva, tornerà a occupare la prima serata della domenica a partire dal 24 agosto. I fan potranno tirare un sospiro di sollievo, visto che lo stop durerà solo un paio di settimane, al contrario di quanto si era ipotizzato inizialmente, quando si pensava che le vicende di Nuh e Melek sarebbero tornate su Canale 5 il 31 agosto. Visti i dati di ascolto decisamente soddisfacenti, Mediaset ha deciso di non prolungare ulteriormente lo stop, facendolo durare solo due settimane.

La serie con Nuh e Melek si ferma solo il 10 e il 17 agosto

Dopo la puntata andata in onda il 3 agosto scorso, La notte nel cuore si è presa una breve vacanza: sia il 10 che il 17 agosto, la serie non andrà in onda nel prime time di Canale 5 e verrà sostituita da film romantici di produzione turca.

Domenica 10 agosto, Canale 5 trasmetterà il film Un amore come te, con protagonista Neslihan Atagül, conosciuta per il ruolo di Nihan in Endless Love. Al momento non è dato sapere cosa verrà proposto nel prime time della settimana successiva.

Cosa succede nella puntata del 24 agosto: Sevilay vuole divorziare

La decisione di sospendere La notte nel cuore per due settimane ad agosto è frutto di una strategia precisa: non sprecare gli episodi clou della serie in un periodo in cui la maggior parte dei telespettatori si trova in vacanza. Quelli più affezionati potranno approfittare di questo breve stop per recuperare le puntate già trasmesse su Canale 5, disponibili su Mediaset Infinity. Il prossimo 24 agosto, la narrazione riprenderà dal momento in cui Sevilay ha scoperto di essere stata adottata.

Una notizia che la sconvolgerà, soprattutto perché verrà a sapere che Hikmet, Samet e Cihan le hanno sempre mentito. La giovane annuncerà di voler divorziare dal marito, dopo aver scoperto che dietro al matrimonio con Cihan si celano gli interessi economici di Hikmet e Samet.