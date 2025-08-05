Cambio di programmazione in casa Mediaset: la rete ha deciso di sospendere la messa in onda degli episodi inediti de La notte nel cuore per il resto del mese di agosto. A partire da domenica 10 agosto, la serie turca sarà sostituita nel prime time di Canale 5 da film romantici di produzione turca. Le vicende di Nuh e Melek torneranno su Canale 5 a partire da settembre.

Mediaset sospende La notte nel cuore per tutto agosto

A differenza di quanto annunciato in precedenza, La notte nel cuore non andrà in onda nel mese di agosto. Mediaset ha deciso di sospendere la soap turca dal 10 agosto e questo per non mandare in onda gli episodi clou in un periodo in cui la maggior parte del pubblico è in vacanza.

Questo nonostante La notte nel cuore, nelle ultime settimane, abbia raggiunto una fetta di pubblico sempre più ampia, raggiungendo uno share del 18% nella fascia serale della domenica e una media di 2 milioni di telespettatori. In attesa di rivedere su Canale 5 lo sceneggiato ambientato in Cappadocia, dal 10 agosto le serate domenicali saranno occupate da film romantici di produzione turca.

La notte nel cuore ritorna a settembre

La pausa de La notte nel cuore durerà per tutto agosto e, salvo variazioni dell’ultima ora, la serie dovrebbe tornare regolarmente in onda in prima serata su Canale 5 a settembre. Le anticipazioni rivelano che Sevilay vorrà chiedere il divorzio da Cihan dopo aver scoperto che tutta la famiglia Sansalan le ha tenuto nascosto di essere stata adottata.

Melek invece, dopo aver scoperto di essere incinta, sarà sconvolta e penserà che l'unica soluzione sia quella di abortire. Alla fine cambierà idea e deciderà di mettere al mondo il figlio concepito con Cihan. Quest'ultimo, quando scoprirà che Sevilay sta fuggendo con Nuh, riuscirà a rintracciarla e a riportarla a casa, dando poi ordine ai suoi scagnozzi di picchiare Nuh.

La scoperta di Sevilay cambia tutto ne La notte nel cuore

Nell'ultima puntata trasmessa il 3 agosto prima della pausa estiva, Sevilay ha scoperto, grazie a Nihayet, che Hikmet non è la sua vera madre e che è stata adottata. La madre di Sumru le ha anche rivelato che il suo padre biologico è un ricco uomo di affari ed è per questo che Hikmet e Samet hanno tanto insistito per farle sposare Cihan.

La ragazza, sconvolta, ha poi affrontato armata di coltello sia Hikmet che lo zio, i quali hanno però rifiutato di rivelare l'identità dei suoi genitori biologici. Sevilay ha affrontato anche Cihan, accusandolo di averle tenuto nascosto la verità sulle sue origini.