Hikmet farà irruzione alla villa di Tahsin e rapirà Melek nelle prossime puntate de La notte nel cuore: la ragazza sarà imbavagliata e rinchiusa nel bagagliaio dell'auto.

Hikmet andrà con degli uomini armati a riprendere Sevilay, ma, non trovando la ragazza, deciderà di prendere Melek per poter negoziare con Tahsin. Samet non sarà affatto d'accordo con l'idea di sua sorella, soprattutto quando arriveranno Nuh e Tahsin con i loro uomini e metteranno tutti con le spalle al muro.

La fuga d'amore di Sevilay e Nuh

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Sevilay sarà molto determinata e non avrà intenzione di rinunciare al suo amore per Nuh.

Nonostante la severità di Hikmet e le minacce di Cihan, la ragazza proseguirà per la sua strada e deciderà di lasciare la villa con il suo amato. Una mattina, Sevilay uscirà di fretta senza fare colazione e ad aspettarla fuori dalla villa ci sarà Nuh. Hikmet sarà a dir poco furiosa quando vedrà la ragazza salire in auto con il suo amato e preparerà subito una spedizione a casa di Tahsin per andare a riprenderla. "Dobbiamo difendere il nome della famiglia", dirà Esat a sua zia, "Sevilay è la moglie di Cihan". Hikmet chiamerà Bunyamin e farà radunare tutti gli uomini per fare irruzione alla villa di Tashin. Nel frattempo, Nuh porterà Sevilay alla villa e tutti saranno pronti ad accoglierla come una famiglia.

Melek sarà molto felice di riabbracciare la sua amica e la farà accomodare. "Farò qualsiasi cosa per te", dirà Sevilay a Nuh facendo commuovere Melek che le augurerà tanta felicità. Nuh spiegherà che adesso non resta che avviare il divorzio da Cihan e per questo lui e la sua fidanzata andranno da un avvocato. Quando Hikmet farà irruzione con i suoi uomini, Sevilay se ne sarà già andata.

La spedizione organizzata da Hikmet

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Hikmet andrà a bussare alla villa di Tahsin e ad aprirle sarà Melek. La ragazza si troverà di fronte a una decina di uomini armati e non potrà impedire a Hikmet di entrare in casa. La donna inizierà ad urlare il nome di Sevilay, con lo scopo di prenderla e riportarla con sé, ma sarà delusa.

La ragazza, infatti, in quel momento si troverà dall'avvocato e spiegherà di essere stata costretta alle nozze da cui vuole liberarsi al più presto. Non trovando Sevilay, Hikmet ordinerà ai suoi uomini di portare via Melek che sarà trascinata con la forza. La ragazza sarà imbavagliata e rinchiusa nel bagagliaio dell'auto, Quando Samet verrà a sapere del sequestro rimprovererà sua sorella per l'iniziativa presa senza il suo consenso. La notizia si spargerà rapidamente e Cihan, dalla Svizzera, telefonerà a Bunyamin intimandogli di lasciare subito liberà Melek. Nel frattempo, Nuh e Tahsin faranno irruzione a villa Sansalan e semineranno il panico, sostenuti dai loro uomini armati. "Tu ci darai Sevilay e noi ti daremo Melek", dirà Hikmet a Tahsin che però non avrà nessuna voglia di negoziare.

La crisi di Melek dopo la scoperta della gravidanza

Nelle puntate in onda in Italia, Melek ha appena scoperto di essere incinta di Cihan. La ragazza non sa ancora come affrontare questa gravidanza, visto che il padre di suo figlio la odia. Melek non fa che pensare alle pesanti accusa di Cihan che è convinto che lei sia un'imbrogliona. La figlia di Sumru si sente completamente sola e ha anche messo in conto la possibilità di abortire. A starle accanto è stata Kudriye che ha invitato Melek a seguire solo il suo cuore. Nel frattempo, Nuh ha saputo da Tahsin che Samet ha mentito sulla sua malattia ed è guarito dal cancro due anni prima. Il ragazzo ha capito che la sua amata Sevilay è stata costretta con la forza a sposare Cihan che provava pena per il padre malato.