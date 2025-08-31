Nihayet ricatterà Bunyamin e salverà Melek nelle prossime puntate de La notte nel cuore. "So che ho sbagliato con te", dirà in lacrime la donna a sua nipote.

Le anticipazioni rivelano che Melek verrà rapita da Hikmet, ma sarà sua nonna a liberarla dalla prigionia. Per riuscire nel suo intento, Nihayet ricatterà Bunyamin mostrando un video che dimostra come sua moglie Canan sia in realtà la spia di Tahsin.

La fuga di Sevilay e il sequestro di Melek

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Nihayet mostrerà un lato inaspettato di sé. Tutto avrà inizio quando Cihan partirà per la Svizzera dopo l'infarto di un amico e si assenterà per qualche giorno.

Sevilay approfitterà dell'assenza del marito per andare via con Nuh, ma la sua non sarà una fuga segreta. La ragazza chiederà al ragazzo di andare a prenderla direttamente a Villa Sansalan e i due andranno via insieme provocando la rabbia di Hikmet, che certamente non resterà a guardare. La donna chiederà l'aiuto di Esat e Bunyamin per organizzare una spedizione alla villa di Tahsin e riprendersi Sevilay. Le cose non saranno così facili per Hikmet: quando arriverà sul posto non troverà la ragazza e per questo deciderà di rapire Melek. Quest'ultima verrà rinchiusa nel bagagliaio dell'auto e portata in un posto nascosto da Bunyamin. Il rapimento sembrerà riuscito alla perfezione e lo scopo di Hikmet sarà scambiare Melek con Sevilay, ma ancora una volta le cose non andranno secondo i suoi piani.

Samet e Nihayet verranno a sapere del sequestro in un secondo momento e non approveranno affatto il modo di fare di Hikmet, che porterà solo guai. Tahsin sarà pronto a entrare a Villa Sansalan con un gruppo di uomini armati e non avrà nessuna voglia di negoziare con loro.

Nihayet avrà Bunyamin in pugno

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, mentre Samet e Tahsin si scontreranno a causa del sequestro, Nihayet penserà a liberare Melek. Per farlo, la donna si servirà di un segreto che custodisce da tempo e che non lascerà scampo a Bunyamin. Quest'ultimo sarà convocato da Nihayet, che non perderà molto tempo in chiacchiere: gli mostrerà il video che prova che sua moglie Canan è la spia di Tahsin.

"Se Samet venisse a saperlo toglierebbe la vita a entrambi", dirà Nihayet. Bunyamin non avrà molta scelta e non potrà fare altro che eseguire gli ordini della madre di Sumru. L'uomo porterà Nihayet con sé e libererà Melek dalla prigionia, forzando la porta del nascondiglio e facendola salire in auto per riportarla a casa. "Verrai con me, sono tua nonna", dirà Nihayet a Melek tranquillizzandola. Per la ragazza non sarà facile fidarsi, ma dovrà ricredersi, perché Nihayet la accompagnerà alla villa di Tahsin e sarà molto affettuosa con lei. Con le lacrime agli occhi, la nonna ammetterà i suoi errori: "So che ho sbagliato con te". Dopo averle fatto una carezza, Nihayet inviterà Melek a tornare a casa e aspetterà fino a quando qualcuno non le aprirà la porta.

La nuova vita di Nihayet lontana da villa Sansalan

Nelle puntate in onda in Italia, Nihayet sta attraversando un momento molto difficile della sua vita. È stata cacciata da Samet insieme a Sumru e ora vive a casa di Enise, la ex cuoca della villa che ha offerto loro ospitalità. La nuova vita di Nihayet è decisamente diversa da quella a cui è sempre stata abituata e non è facile per lei adeguarsi. Sumru ha trovato lavoro in un negozio di tappeti, ma Nihayet non si rassegna e spera ancora che sua figlia chieda perdono a suo marito per tornare a villa Sansalan. Nihayet non ha più rapporti con Melek e Nuh, perché li considera la causa dei suoi guai. Samet, infatti, ha cacciato Sumru dalla villa dopo aver saputo che i due ragazzi sono suoi figli.