Nella tredicesima puntata della soap turca La notte nel cuore, in programma su Canale 5 domenica 31 agosto 2025 in prima serata, Melek, non avrà il coraggio di abortire. Sevilay, intanto, verrà tenuta segregata dal marito Cihan alla villa.

Tahsin chiede tanti soldi a Cihan e Samet

Pur essendo assalita da mille dubbi e incertezze, Melek deciderà di abortire. Con il passare dei giorni, però la ragazza si renderà conto che tutto ciò potrebbe rivelarsi uno sbaglio. A seguito dell’incontro con sua madre Sumru, la quale le farà capire di non aver mai pensato all’aborto, Melek non vorrà più interrompere la sua gravidanza.

Intanto, Sevilay verrà tenuta prigioniera dal marito Cihan all’interno della villa: l'obiettivo dell'uomo è quello di impedirle di riavvicinarsi a Nuh.

Ben presto, Cihan porterà Seyfi in un luogo isolato e lo costringerà a dirgli per chi lavora. A quel punto, Tahsin accompagnato dai suoi scagnozzi metterà in salvo Seyfi e svelerà a Samet e Cihan di essere il figlio di Muzaffer Sansalan. Inoltre, Tahsin si vendicherà di Cihan per aver fatto picchiare Nuh e lo ricatterà. In particolare, dopo aver scoperto della clausola segreta inserita dai Sansalan all’interno del contratto stipulato con lui, il ricco imprenditore, chiederà due miliardi e mezzo a Cihan e Samet.

Samet apprende che Harika non è sua figlia, Melek scopre che suo fratello Nuh è stato picchiato

Successivamente, grazie ai risultati del test del DNA, Samet verrà a conoscenza che Harika non è la sua figlia biologica.

Intanto, Bünyamin rivelerà a Samet di aver scoperto che Sumru lavora nel negozio di tappeti del signor Gürcan. Quest’ultimo, si rifiuterà di licenziare Sumru su ordine di Samet. A quel punto, il ricco uomo si presenterà a casa di Zehra e chiederà alla suocera Niyahet di tornare alla sua villa dopo averle chiesto scusa per averla cacciata via, Ma così facendo finirà per scontrarsi con la sorella Hikmet.

Per concludere, Melek si recherà alla villa Sansalan per affrontare Cihan, appena scoprirà che in realtà suo fratello Nuh non è a Kayseri, ma si trova in convalescenza in una casa di Tahsin dopo essere stato ridotto in fin di vita.

Cihan ha impedito a Sevilay di fuggire con Nuh

Dopo la sconvolgente scoperta di essere stata adottata da Hikmet, in preda alla delusione, Sevilay ha abbandonato la villa e ha comunicato a Nuh la sua decisione di voler fuggire con lui. Ma ben presto Cihan ha riportato la moglie a casa con la forza, mentre Nuh è stato aggredito brutalmente dai suoi scagnozzi.