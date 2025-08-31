Le anticipazioni de La notte nel cuore preannunciano la rovina della famiglia Sansalan. Nella puntata in onda domenica 7 settembre alle 21:20 su Canale 5, Tahsin porterà avanti la sua vendetta, nominando Nuh direttore dell’hotel. Di conseguenza, Samet e i suoi figli, Esat e Cihan, verranno allontanati. Sevilay accoglierà con entusiasmo la notizia, lasciando trasparire la sua soddisfazione anche con Hikmet. Intanto, Cihan accuserà Melek di avergli sparato, mentre Nihayet confiderà a Sumru il desiderio di vendicarsi di Hikmet.

Tahsin mette Nuh a capo dell'hotel, i Sansalan vengono cacciati

La famiglia Sansalan dovrà affrontare le conseguenze dell’alleanza con Tahsin, che credevano potesse aiutarli a uscire dai gravi debiti. In realtà, l’amico dei gemelli inizierà a mettere in atto la sua vendetta contro Samet, affidando a Nuh un ruolo di rilievo come suo rappresentante negli affari. Nuh diventerà così il nuovo responsabile dell’hotel e prenderà subito una decisione drastica: allontanerà Samet, Esat e Cihan dall'hotel. Intanto, Sevilay sarà felice per l’ascesa sociale di Nuh e non esiterà a condividere la sua gioia con Hikmet.

Nihayet vuole vendicarsi di Hikmet

Parallelamente, verranno approfondite anche le vicende della madre e della nonna dei due gemelli, Nuh e Melek.

Nihayet confiderà a Sumru di non riuscire più a sopportare il dolore causato dalla spietata Hikmet e dichiarerà la sua intenzione di vendicarsi al più presto della donna. Per Melek, invece, la situazione si complicherà: si terrà l’udienza in tribunale dopo l’episodio con Cihan, il quale, davanti al giudice, confermerà che è stata proprio lei a sparargli. Questa testimonianza impedirà il rilascio di Melek, che resterà ancora in carcere. Nuh, profondamente scosso, sarà disperato per le sorti della sua gemella.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sevilay è stata sequestrata

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore andate in onda su Canale 5, Cihan ha scoperto che Sevilay si era rivista con Nuh e, in extremis, è riuscito a fermare la moglie prima che fuggisse con l’amante.

Per impedirle altri gesti avventati, l’ha anche rinchiusa in casa, impedendole contatti con l'esterno. Intanto, Melek ha scoperto di essere incinta di Cihan dopo aver fatto un test di gravidanza. In preda alla confusione, ha pensato di abortire o compiere anche un gesto estremo, ma ha poi deciso di raccontare tutto a Cihan. Tuttavia, lui, ancora pieno di rabbia e rancore per quanto accaduto, non le ha dato modo di parlare e si è limitato a rivolgerle parole di disprezzo, sia nei suoi confronti che in quelli di Nuh.