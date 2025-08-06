Nelle puntate de La Notte nel cuore in onda alla ripresa della programmazione dopo lo stop di agosto, Nuh sarà in fin di vita a seguito del pestaggio subito dagli scagnozzi di Cihan. Quest'ultimo darà una lezione al rivale, dopo aver scoperto che lui e Sevilay stavano fuggendo insieme. Mentre Nuh verrà lasciato morente sul ciglio della strada, Sevilay verrà fatta salire a forza sull'auto di Cihan che la riporterà alla villa, ordinando poi alla servitù di non lasciarla uscire dalla proprietà.

Cihan ferma la fuga di Nuh e Sevilay

Dopo aver scoperto di essere stata adottata, Sevilay ha perso il controllo e ha aggredito prima la madre Hikmet e poi lo zio Samet, accusandoli di averle sempre mentito sulle sue origini solo per il loro tornaconto economico.

La ragazza se la prenderà anche con Cihan, dopo aver scoperto che anche lui era a conoscenza della verità. Sevilay annuncerà di voler divorziare da Cihan e non si farà intimidire dalle minacce di Hikmet. La giovane di riconcilierà con Nuh e i due progetteranno di fuggire insieme per iniziare una nuova vita lontani dalla Cappadocia. I due innamorati saliranno in auto, diretti verso la libertà, ma la loro fuga non durerà a lungo visto che Cihan, avvertito da Hikmet, scoprirà le intenzioni della moglie e riuscirà a fermare l'auto con a bordo Nuh e Sevilay.

Cihan ordina ai suoi scagnozzi di picchiare a sangue Nuh

Cihan punterà una pistola in faccia a Nuh e quest'ultimo farà altrettanto contro il suo rivale.

Per il fratello di Melek si metterà male, visto che Cihan potrà contare sul supporto dei suoi scagnozzi, armati di tutto punto. La tensione sarà alle stelle e Sevilay sarà disperata all'idea che Cihan possa fare del male al suo amato. Cihan costringerà a forza la moglie a salire sulla sua auto per tornare a casa, mentre gli scagnozzi di Sansalan rimarranno soli con Nuh, il quale verrà picchiato a sangue. Il giovane verrà lasciato privo di sensi a bordo della strada e, trattandosi di un luogo isolato, potrebbe morire prima che qualcuno sopraggiunga. Fortunatamente qualcuno passerà proprio di lì e lo soccorrerà, chiamando immediatamente Tashin, il quale non lo farà portare in ospedale, ma in un luogo sicuro dove gli farà avere tutte le cure mediche del caso.

Le condizioni di Nuh saranno critiche e Tashin sarà preoccupato, anche perché il ragazzo tarderà a riprendere conoscenza.

La Notte nel cuore si ferma il mese di agosto

Durante questo caldo mese di agosto, La Notte nel cuore si prenderà una pausa e, per qualche settimana, non andrà in onda la domenica sera su Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni, lo stop dovrebbe interessare le giornate del 10,17 e 24 agosto e quindi è ipotizzabile che la soap tv con Nuh e Melek possa tornare regolarmente in onda su Canale 5 nella prima serata di domenica 31 agosto o al più tardi il 7 settembre. Si attendono conferme ufficiali da parte di Mediaset.