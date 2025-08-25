Nei prossimi episodi della soap turca La notte nel cuore in onda su Canale 5, si assisterà all’ingresso di Halil (Erkan Bektaş), il padre dei gemelli Nuh (Aras Aydin) e Melek (Hafsanur Sancaktutan), il quale si farà vivo dopo anni di assenza. Quest’ultima si troverà faccia a faccia con il proprio genitore, che dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni passate.

Cihan (Burak Tozkoparan) invece verrà arrestato, per il tentato omicidio di Tahsin (İlker Aksum).

Nuh e Melek alla ricerca di loro padre, Hikmet stringe un’alleanza con Halil

Prossimamente, Melek e Nuh vedranno una vecchia fotografia in cui sarà ritratta loro madre Sumru (Ece Uslu) insieme al fidanzato.

A quel punto, chiederanno delle spiegazioni alla donna, che si limiterà a dire ai figli che quell’uomo le mostrò il suo vero volto, soltanto quando lei decise di lasciarlo. Così, Melek e Nuh si metteranno alla ricerca di quell’uomo, con la convinzione che si tratti di loro padre.

Dalle anticipazioni turche, si evince che a far scoprire l’identità del genitore dei gemelli ci penserà Hikmet (Esra Dermancıoğlu). In particolare, quest’ultima stringerà un’alleanza proprio con Halil, il padre di Nuh e Melek e lo farà arrivare in Cappadocia.

Nuh proclama la sua vendetta, Melek chiede delle spiegazioni a suo padre Halil

Nel contempo, Cihan finirà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aver tentato di uccidere Tahsin.

Anche se Nuh proclamerà la sua vendetta, Melek non crederà affatto alla colpevolezza di Cihan.

Successivamente, Melek rimarrà sconvolta, appena suo padre Halil la affronterà. A quel punto, la ragazza esigerà ricevere delle spiegazioni dal proprio genitore, sia per aver abbandonato lei e suo fratello Nuh e su ciò che ha fatto a sua madre Sumru in passato. A proposito di quest’ultima, ignara dell’arrivo di Halil, sognerà una famiglia numerosa con Tahsin.

Sumru ha rivelato che Nuh e Melek sono il frutto di una violenza

Messa alle strette dalla cognata Hikmet, Sumru è stata costretta a rivelare il suo segreto ai Sansalan, ovvero che Melek e Nuh sono suoi figli. La donna è scesa nel dettaglio, sconvolgendo i gemelli, per avergli detto che sono nati da un abuso subito dal suo ex marito.

Feriti e increduli dalle parole della madre, Nuh e Melek hanno deciso di lasciare la villa.

In preda alla furia e sentendosi tradito, invece, Samet ha cacciato via dalla sua villa sia la moglie Sumru e la suocera Niyahet (Işıl Yücesoy). Anche la domestica Enise (Ayşe Tunaboylu) ha deciso di andarsene, per solidarietà verso Sumru. Dopo essere rimasta senza un posto dove andare, Sumru ha trovato rifugio proprio grazie a Enise, che ha accolto lei e sua madre Niyahet a casa della sorella Zehra.