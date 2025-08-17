Nuh perdonerà Sumru e scoppierà a piangere tra le sue braccia nelle prossime puntate de La notte nel cuore.

Le anticipazioni rivelano che Tahsin chiederà a Sumru di andare a vivere nella villa con lui e i suoi figli. La donna confiderà a Tahsin tutto ciò che ha dovuto subire in passato e Nuh comprenderà finalmente il dolore della madre. Commosso dal suo racconto, il ragazzo si pentirà di non aver creduto subito a Sumru e correrà ad abbracciarla, pronto a iniziare una nuova vita insieme a lei.

Sumru si macchierà di un delitto

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che per Sumru arriverà un po' di quiete dopo la tempesta.

Vivrà un incubo con Gurcan, che tenterà di abusare di lei dopo averle offerto un posto di lavoro. A Sumru sembrerà di rivivere il doloroso passato e non sarà in grado di sopportare un altro trauma. Dopo aver tentato in ogni modo di sfuggire al suo aggressore, Sumru toglierà la vita a Gurcan per difendersi dalla sua violenza. La donna chiamerà Tahsin, che si precipiterà da lei, rendendosi conto della gravità della situazione. L'uomo farà calmare Sumru e le impedirà di rivolgersi alla polizia, assicurandole che penserà lui a risolvere il problema e far sparire il corpo. A dare una mano a Tahsin arriverà Nuh che, sebbene ancora dubbioso verso sua madre, non negherà il suo aiuto. I due uomini andranno a seppellire il corpo di Gurcan, mentre Sumru provvederà a ripulire l'appartamento.

Successivamente, Tahsin tornerà da Sumru e le chiederà di fare le valigie: "Vivremo insieme a Melek e Nuh". La donna sarà perplessa, anche perché Nuh non si opporrà ma non avrà neanche un gesto d'affetto nei suoi confronti. Alla fine, però, Sumru deciderà di seguire Tahsin e lasciarsi alle spalle questa terribile avventura.

Una nuova vita per Sumru grazie a Tahsin

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Tahsin accoglierà Sumru alla villa e le presenterà Ercan, la sua governante. La donna non potrà fare altro che ringraziare Tahsin e Nuh per tutto quello che hanno fatto per lei, ma i rapporti con suo figlio resteranno ancora freddi. Dopo una notte trascorsa in bianco, Sumru farà colazione con Tahsin che le farà coraggio perché a breve andranno a prendere Melek dal carcere e potrà riabbracciarla.

Sumru gli racconterà cosa è successo con Gurcan e ripercorrerà anche la violenza subita in passato. In lacrime, Sumru spiegherà che era un'insegnante e aveva appena lasciato Khalil, il padre dei suoi figli, con una lettera. La donna racconterà che il suo fidanzato non ha potuto sopportare l'abbandono ed è corso da lei per aggredirla. "Volevo colpirlo con le forbici, ma non ho potuto", dirà, "E ho subito in silenzio la violenza". Nuh ascolterà il doloroso racconto di Sumru restando in disparte e, solo alla fine, incrocerà il suo sguardo. Madre e figlio si guarderanno e Nuh si scioglierà in un forte abbraccio, scoppiando in un pianto carico di emozione. Finalmente Nuh perdonerà e comprenderà Sumru e da quel momento in poi ricostruiranno il loro rapporto.

Sumru ha detto la verità, ma Nuh e Melek non si fidano di lei

Nelle puntate in onda in Italia, Sumru ha rivelato a tutta la famiglia Sansalan che Nuh e Melek sono i suoi figli. La donna ha ammesso di aver abbandonato i suoi figli in fasce, ma ha anche spiegato a Nuh e Melek che sono nati da una violenza. I due ragazzi non hanno creduto alla versione di Sumru, anche perché avevano una foto della donna con il loro padre e sembravano felici insieme. Con il passare dei giorni, Melek si è ammorbidita con Sumru e ha tentato di costruire, a piccoli passi, un rapporto con lei. Nuh, invece, è sempre rimasto sulle sue e non ha nessuna intenzione di crederle. Ma tutto cambierà.