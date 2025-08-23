Nuh riuscirà a mettere da parte tutto il rancore covato per anni verso Sumru e la perdonerà per aver abbandonato lui e Melek alla nascita. Tra le lacrime, Nuh abbraccerà Sumru e la chiamerà mamma per la prima volta. Una riconciliazione carica di emozione che i telespettatori de La notte nel cuore vedranno su Canale 5 tra qualche settimana. Tutto accadrà mentre Melek si appresterà a lasciare il carcere, dopo che Cihan avrà ritirato la denuncia contro di lei.

Nuh perdona Sumru e tra le lacrime la chiama mamma per la prima volta

Le cose tra Sumru e i gemelli Nuh e Melek cominceranno a migliorare e la prima a riconciliarsi con la madre sarà Melek.

Nuh, invece, continuerà a provare rancore verso la donna che ha abbandonato lui e la sorella quando erano ancora bambini. Il giovane non riuscirà a comprendere le motivazioni dell'abbandono, ma tutto cambierà quando Nuh ascolterà, di nascosto, una conversazione tra Tahsin e la madre. Quest'ultima racconterà all'amico tutte le violenze subite in passato dall'ex marito, nonché padre dei gemelli. Solo in questa occasione, Nuh capirà le sofferenze terribili patite dalla madre e non riuscirà a trattenere le lacrime, sentendosi in colpa per averla sempre giudicata in modo sbagliato. Sarà così che Nuh correrà incontro alla madre, abbracciandola come non aveva mai fatto prima e chiamandola mamma per la prima volta.

Sarà una riconciliazione che commuoverà anche Tahsin, il quale ha sempre spinto affinché ciò accadesse.

Melek esce dal carcere: Nuh, Sumru e Tahsin la riportano a casa

Tahsin, Nuh e Sumru andranno ad attendere Melek all'uscita dal carcere. La ragazza verrà scagionata dall'accusa di aver tentato di uccidere Cihan e questo perché il ragazzo ritirerà la denuncia. Sumru, insieme ai suoi primogeniti, tornerà a casa di Tahsin, pronta a recuperare il tempo perduto con loro. Melek, intanto, abbandonerà l'idea di interrompere la gravidanza, visto che vorrà mettere al mondo il suo bambino. Ben presto, anche Cihan verrà a sapere che la sua ex è incinta e sarà sconvolto dalla notizia, soprattutto perché Melek metterà in chiaro di non aver bisogno di lui per crescere il bambino.

La notte nel cuore confermata nella prima serata della domenica

Dopo una breve pausa estiva, La notte nel cuore tornerà con gli episodi inediti dal 24 agosto. La serie, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, non subirà ulteriori stop e continuerà ad andare in onda su Canale 5 tutte le domeniche sera in prime time. D'altronde, Mediaset non vuole rinunciare a un prodotto che, prima della pausa estiva, ha regalato ascolti intorno ai 2 milioni di telespettatori e uno share tra il 17 e il 19%.