Santos sconvolgerà Manuel con una notizia preoccupante nella puntata de La Promessa di mercoledì 27 agosto: "Jana è andata via", dirà il valletto agitato.

Le anticipazioni rivelano che Manuel non riuscirà a capire come mai Jana sia scappata e la signor Ros lo convincerà che la ragazza era sotto pressione. Cruz si fingerà furiosa perché sarà costretta ad annullare la festa di fidanzamento, rischiando l'ennesima figuraccia con la nobiltà.

La scomparsa improvvisa di Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana scoprirà che Manuel ha tramato alle sue spalle con Cruz.

La ragazza sarà molto delusa dal suo futuro marito e, per questo motivo, deciderà di affrontarlo. Manuel spiegherà a Jana che sua madre ha preteso che si nascondessero le sue origini da cameriera, ma riuscirà a convincerla di aver agito in buona fede. Il marchesino e Jana si abbracceranno e tutto sembrerà essersi risolto, anche perché Manuel le spiegherà che, anche per lei, sarebbe molto difficile parlare delle sue origini e non tutti capirebbero. Poco dopo il chiarimento, Manuel si troverà nella sala con Curro quando sarà interrotto da Santos: "La signorina Exposito è andata via", dirà il ragazzo spiegando che, nella sua stanza, non c'è traccia dei suoi vestiti. Il marchesino convocherà subito la signora Ros, ma Jana sembrerà sparita nel nulla.

La tensione prenderà sopravvento e nessuno saprà dire a Manuel dove possa essere la sua futura moglie. L'istitutrice accennerà al marchesino di non aver notato nulla di strano nella ragazza, ma aggiungerà che, negli ultimi giorni, era evidente la pressione per l'imminente fidanzamento.

La finta reazione furiosa di Cruz

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 27 agosto, Manuel dovrà sopportare anche l'agitazione di Cruz, oltre alla preoccupazione per Jana. La marchesa andrà su tutte le furie in quanto dirà che ha già mandato gli inviti per la festa e, se Jana non dovesse tornare, sarebbe l'ennesima figuraccia per la famiglia. Manuel chiederà a sua madre di cancellare l'evento e Cruz si opporrà fermamente: "Come possiamo disdire tutto adesso?

Tutto è già pronto". Manuel comprenderà le ragioni di sua madre e si sentirà in forte imbarazzo perché non potrà rimediare all'errore di Jana. "Qualcosa mi inventerò", dirà infine Cruz passando ancora una volta per la vittima della situazione. In realtà, la marchesa sarà molto soddisfatta per la fuga di Jana, perché era proprio quello che aveva sperato nei giorni scorsi.

Perché Jana è scappata? Fa parte del piano di Cruz

Nelle puntate precedenti, Cruz ha chiesto la complicità della signora Gloria Ros per far sentire Jana in forte disagio. Dopo aver chiesto alla ragazza di organizzare la festa di fidanzamento perché la riteneva all'altezza della situazione, Cruz ha convocato Gloria. Stando bene attenta che Jana sentisse di nascosto la loro conversazione, la marchesa ha chiesto alla governante come procedessero le lezioni con Jana.

"La ragazza si impegna e ha fatto grandi progressi", ha detto Gloria, "Ma non credo che possa essere in grado di reggere un evento così importante come il fidanzamento". La conversazione era stata creata proprio per fare in modo che Jana si spaventasse e il piano è riuscito alla perfezione.