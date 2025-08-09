Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano momenti tragici per alcuni protagonisti. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Eugenia perderà la vita, gettando Curro nella disperazione più totale. Nel frattempo, Catalina licenzierà Petra, che lascerà la tenuta, ma poi farà misteriosamente perdere le sue tracce: nessuno saprà che fine abbia fatto. Spazio anche alle vicende di Simona, che scoprirà grazie a Manuel che suo figlio Antonio non è sposato con Norberta.

Curro sconvolto per la morte di Eugenia

Eugenia perderà la vita, lasciando Curro nello sconforto.

Un ulteriore evento lo sconvolgerà: Lisandro compirà un gesto inappropriato, seppellendo Eugenia senza nemmeno consultarlo. Curro riuscirà a trovare conforto soltanto grazie alla vicinanza e al sostegno di Angela. Alonso, intanto, pretenderà che Curro si scusi con Lisandro per averlo trattato male, ma le parole del marchese non serviranno a nulla, poiché il giovane reagirà all’imposizione, rimproverando Alonso. Curro, inoltre, non si darà pace per la recente scomparsa di Jana, continuando le indagini su chi possa aver tolto la vita a sua sorella.

Petra lascia La Promessa dopo essere stata licenziata

Nel frattempo, un evento modificherà gli equilibri all'interno del palazzo a causa della decisione di Catalina, che licenzierà Petra.

La governante, infatti, è stata ritenuta colpevole della scomunica di padre Samuel, cosa che non andrà giù alla figlia del marchese. Catalina sarà quindi intransigente e non vorrà più la collaboratrice a palazzo. Petra lascerà La Promessa e, da quel momento, nessuno saprà più che fine abbia fatto: scomparirà nel nulla. Per Simona, invece, sarà il momento di fare i conti con una verità che verrà alla luce grazie alla confessione di Manuel, che le rivelerà che suo figlio Antonio e Norberta non sono sposati. Simona correrà a confidarsi con la sua amica e collega Candela, mettendola al corrente della scoperta appena fatta.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Maria ha sognato di essere la figlia dei marchesi

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Maria Fernandez ha fatto un sogno alquanto bizzarro. La cameriera, infatti, ha sognato di essere la figlia dei marchesi ma, nella sua visione, non si trattava di Alonso e Cruz, bensì di Petra e Romulo. Nel sogno, tutti i ruoli sono stati ribaltati: i signori facevano parte della servitù, mentre i domestici sono diventati nobili. Maria ha subito il fascino di Manuel, che per l’occasione vestiva i panni di cameriere. Catalina e Martina, invece, sono diventate due cameriere e anche amanti, lasciandosi andare a un bacio appassionato.