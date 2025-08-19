Le anticipazioni delle puntate autunnali de La Promessa rivelano che Jana sarà in grave pericolo dopo essere stata colpita da un proiettile esploso all’interno del palazzo.
Un evento drammatico che la terrà sospesa tra la vita e la morte, gettando il marito Manuel in un vortice di disperazione.
Le prime indagini sull’accaduto finiranno per coinvolgere Cruz, che verrà indicata come la principale responsabile di quanto accaduto.
Jana viene colpita da un proiettile: anticipazioni La Promessa autunno 2025
Subito dopo il matrimonio con Manuel, la serenità di Jana verrà spazzata via da un evento che si verificherà nel palazzo della famiglia Lujan.
Una persona, la cui identità resta ignota, farà esplodere un colpo di arma da fuoco che colpirà in pieno Jana.
Quest'ultima cadrà al suolo, priva di sensi, e verrà ritrovata a distanza di qualche ora da Manuel, che, rientrando a casa, dovrà fare i conti con questa scena che lo porterà subito a cercare aiuto.
Le condizioni di salute di Jana appariranno gravi fin dal primo istante: si ritroverà a lottare tra la vita e la morte.
Manuel disperato dopo la morte di Jana
Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che, nel corso delle puntate trasmesse questo autunno su Rete 4, si assisterà alla lenta agonia di Jana, fino a quando il suo cuore smetterà di battere.
I medici non potranno fare altro che constatarne la morte e gli spettatori assisteranno all'uscita di scena della protagonista femminile della soap opera.
Per Manuel comincerà un periodo molto difficile della sua vita. Sarà disperato all'idea di aver perso il suo grande amore.
Intanto, verranno aperte le indagini, che metteranno nei guai Cruz, che verrà ritenuta responsabile di quello sparo che ha tolto la vita a Jana. Per lei si apriranno le porte del carcere, mentre suo figlio la ripudierà.
La soap opera La Promessa regge negli ascolti anche in pieno agosto
In attesa di questi episodi clou, che segneranno uno spartiacque nella trama, gli ascolti della soap su Rete 4 continuano a essere positivi anche in pieno agosto, confermando il grande affetto del pubblico.
Seppur in leggero calo, ogni giorno conquista una media di oltre 700.000 spettatori, arrivando a superare la soglia del 5,50% di share.
Ottimi ascolti anche per le repliche trasmesse alle 7 del mattino, seguite da una media di 150.000 spettatori con punte che hanno raggiunto anche il 6% di share su Rete 4.